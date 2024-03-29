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В Нижнем Тагиле виновник смертельного ДТП хотел избежать наказания на СВО

Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания

29 марта 2024, 12:11
Фото: МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле виновник смертельного ДТП хотел избежать наказания на СВО

По словам инсайдера, водитель Range Rover, по вине которого после ДТП скончался житель Нижнего Тагила, сбежал на СВО. Таким образом он пытался избежать наказания. Авария произошла в октябре 2023 года.

По словам собственного источника редакции TagilCity.ru, обвиняемый после аварии хотел отправиться на СВО, но в Нижнем Тагиле ему в этом отказали. Но он все-таки попал в зону спецоперации через другой город.

Спустя буквально пару месяцев его направили в госпиталь после ранения. Он испугался и сбежал оттуда. Считается сейчас дезертиром, его разыскивала военная полиция, — рассказал инсайдер.

Также он отметил, что водитель Range Rover прятался у себя дома, никуда не выходил и около трех недель пил алкоголь. Его скрывала жена и говорила, что муж находится на СВО. Однако мужчину все равно задержали полицейские и заключили под домашний арест.

Сейчас он до суда будет находиться дома под браслетом. Скоро состоится заседание, — пояснил собеседник.

Экспертиза, поведенная после ДТП, показала, что тагильчанин не только нарушил скоростной режим, но и был за рулем в нетрезвом состоянии. В результате аварии в больнице скончался водитель ВАЗа, который в то роковое утро остановился на дороге на красный сигнал светофора.

Скончался тагильчанин, пострадавший в ДТП из-за пьяного водителя Range Rover
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