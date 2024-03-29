Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По словам собственного источника редакции TagilCity.ru, обвиняемый после аварии хотел отправиться на СВО, но в Нижнем Тагиле ему в этом отказали. Но он все-таки попал в зону спецоперации через другой город.
Спустя буквально пару месяцев его направили в госпиталь после ранения. Он испугался и сбежал оттуда. Считается сейчас дезертиром, его разыскивала военная полиция, — рассказал инсайдер.
Также он отметил, что водитель Range Rover прятался у себя дома, никуда не выходил и около трех недель пил алкоголь. Его скрывала жена и говорила, что муж находится на СВО. Однако мужчину все равно задержали полицейские и заключили под домашний арест.
Сейчас он до суда будет находиться дома под браслетом. Скоро состоится заседание, — пояснил собеседник.
Экспертиза, поведенная после ДТП, показала, что тагильчанин не только нарушил скоростной режим, но и был за рулем в нетрезвом состоянии. В результате аварии в больнице скончался водитель ВАЗа, который в то роковое утро остановился на дороге на красный сигнал светофора.