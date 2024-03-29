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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В Нижнем Тагиле семья бойца СВО получила благодарственное письмо от командира

Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командира семье бойца СВО из Тагила

29 марта 2024, 14:03
Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле семья бойца СВО получила благодарственное письмо от командира

Мэр Нижнего Тагила передал жене и сыну военнослужащего, который находится в зоне СВО, благодарственное письмо от командования части.

Мэр Владислав Пинаев вручил письмо Елене и Захару Никоновым и отметил, что каждый раз испытывает особое чувство при исполнении этой почетной миссии, написал градоначальник на своей странице в ВК.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Он отметил, что администрация Нижнего Тагила внимательно относится к нуждам родных и близких участников СВО и оказывает им поддержку. Кроме того, в городе работает штаб фонда «Мы вместе», куда семьи могут в любое время обратиться за помощью.

На торжественную церемонию вручения пришли жена тагильского бойца и его маленький сын. Женщина поделилась, что ее муж вполне мог остаться дома, так как у него была бронь Уралвагонзавода, однако он решил отправиться в зону СВО добровольцем.

Ранее Владислав Пинаев получил медаль «Всегда в строю» от ветеранской организации.

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#Общество#Нижний Тагил#Мэр#Благодарность#Вручение#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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