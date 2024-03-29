Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командира семье бойца СВО из Тагила

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Мэр Владислав Пинаев вручил письмо Елене и Захару Никоновым и отметил, что каждый раз испытывает особое чувство при исполнении этой почетной миссии, написал градоначальник на своей странице в ВК.
Он отметил, что администрация Нижнего Тагила внимательно относится к нуждам родных и близких участников СВО и оказывает им поддержку. Кроме того, в городе работает штаб фонда «Мы вместе», куда семьи могут в любое время обратиться за помощью.
На торжественную церемонию вручения пришли жена тагильского бойца и его маленький сын. Женщина поделилась, что ее муж вполне мог остаться дома, так как у него была бронь Уралвагонзавода, однако он решил отправиться в зону СВО добровольцем.
Ранее Владислав Пинаев получил медаль «Всегда в строю» от ветеранской организации.