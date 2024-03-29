Волейболистки из Нижнего Тагила завоевали серебро регионального Первенства

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Второе место на Первенстве области по волейболу среди девушек до 19 лет завоевала команда СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила, сообщает городское управление физкультуры и спорта.
Турнир проходил в Новоуральске. Шесть женских команд из разных городов боролись за право называться чемпионами региона. В итоге первое место заняла команда из Екатеринбурга.
Тагильчане оказались на второй строчке турнирной таблицы. Бронза пополнила медальную копилку волейболисток из Новоуральска.
Команда из Нижнего Тагила тренируется под руководством Анастасии Смирновой и Виктории Путиловой.
Ранее стало известно об успешном выступлении тагильских спортсменов на всероссийском турнире по греко-римской борьбе.