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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Волейболистки из Нижнего Тагила стали серебряными призерами Первенства региона

Волейболистки из Нижнего Тагила завоевали серебро регионального Первенства

29 марта 2024, 15:09
Фото: СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила

Волейболистки из Нижнего Тагила стали серебряными призерами Первенства региона

Тагильские спортсменки уступили лидерство только соперницам из Екатеринбурга.

Второе место на Первенстве области по волейболу среди девушек до 19 лет завоевала команда СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила, сообщает городское управление физкультуры и спорта.

Турнир проходил в Новоуральске. Шесть женских команд из разных городов боролись за право называться чемпионами региона. В итоге первое место заняла команда из Екатеринбурга.

Фото: СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила

Тагильчане оказались на второй строчке турнирной таблицы. Бронза пополнила медальную копилку волейболисток из Новоуральска.

Команда из Нижнего Тагила тренируется под руководством Анастасии Смирновой и Виктории Путиловой.

Ранее стало известно об успешном выступлении тагильских спортсменов на всероссийском турнире по греко-римской борьбе.

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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Волейбол#Серебряная медаль#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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