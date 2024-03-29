Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе принесли тагильчанам четыре медали

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Всероссийский турнир на призы серебряного призера Олимпийских игр и чемпиона мира Гейдара Мамедалиева проходили в Екатеринбурге. Нижний Тагил представляли воспитанники спортивной школы №3 имени Лопатина.
Тагильчане успешно провели свои поединки и не один раз поднимались на пьедестал почета.
Золотые медали завоевали Семен Кислицын и Андрей Цыпу. Серебряную медаль получил Даниил Власов, а Роман Тебеньков в упорной борьбе за третье место стал обладателем бронзовой награды.
Ранее тагильские борцы греко-римского стиля удачно выступили на всероссийском турнире в Перми.