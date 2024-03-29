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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Два золота, серебро и бронзу завоевали тагильские борцы на всероссийском турнире

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе принесли тагильчанам четыре медали

29 марта 2024, 13:19
Фото: спортшкола №3 им. Лопатина г. Нижний Тагил

Два золота, серебро и бронзу завоевали тагильские борцы на всероссийском турнире

Спортсмены из Нижнего Тагила продемонстрировали хорошую подготовку и не оставили шансов соперникам.

Всероссийский турнир на призы серебряного призера Олимпийских игр и чемпиона мира Гейдара Мамедалиева проходили в Екатеринбурге. Нижний Тагил представляли воспитанники спортивной школы №3 имени Лопатина.

Тагильчане успешно провели свои поединки и не один раз поднимались на пьедестал почета.

Фото: спортшкола №3 им. Лопатина г. Нижний Тагил

Золотые медали завоевали Семен Кислицын и Андрей Цыпу. Серебряную медаль получил Даниил Власов, а Роман Тебеньков в упорной борьбе за третье место стал обладателем бронзовой награды.

Ранее тагильские борцы греко-римского стиля удачно выступили на всероссийском турнире в Перми.

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#Общество#Спорт#Золотая медаль#Медали#Всероссийский турнир#Бронзовая медаль#Греко-римская борьба#Екатеринбург#Серебряная медаль#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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