Выставку детских рисунков о ПДД организовали в Нижнем Тагиле

В экспозиции были представлены 125 работ воспитанников из 44 детских садов, обучающихся из 16 школ и 7 организаций дополнительного образования. На выставке можно было увидеть экспонаты декоративно-прикладного творчества, макеты микрорайонов, учебные пособия и обучающие игры.