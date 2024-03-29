Выставку детских рисунков о ПДД организовали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Ее целью является предоставление площадки для демонстрации творческих достижений обучающихся различных образовательных учреждений в области безопасности дорожного движения.
В экспозиции были представлены 125 работ воспитанников из 44 детских садов, обучающихся из 16 школ и 7 организаций дополнительного образования. На выставке можно было увидеть экспонаты декоративно-прикладного творчества, макеты микрорайонов, учебные пособия и обучающие игры.
Члены жюри оценивали образовательную ценность, мастерство изготовления, использование новых технологий и творческий подход к работе.
26 марта состоялась защита проектов авторов работ технической направленности. Участники представили свои проекты, включая «Робота-регулировщика» и макет Театральной площади, включающий атрибуты улично-дорожной сети и архитектурных строений. По итогам конкурса были отобраны 27 лучших работ.
Все победные работы будут использоваться для практического обучения детей правилам безопасного поведения на дороге, отметили в отделе пропаганды ГИБДД.
Ранее в Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени.