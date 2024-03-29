tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Выставку детских рисунков о ПДД организовали в Нижнем Тагиле

Выставку детских рисунков о ПДД организовали в Нижнем Тагиле

29 марта 2024, 14:03
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Ежегодно в ГДДЮТ проводится городская Выставка по безопасности дорожного движения под названием «Улица полна неожиданностей». Это часть 73-й городской Выставки технического и декоративно-прикладного творчества детей и молодежи.

Ее целью является предоставление площадки для демонстрации творческих достижений обучающихся различных образовательных учреждений в области безопасности дорожного движения.

В экспозиции были представлены 125 работ воспитанников из 44 детских садов, обучающихся из 16 школ и 7 организаций дополнительного образования. На выставке можно было увидеть экспонаты декоративно-прикладного творчества, макеты микрорайонов, учебные пособия и обучающие игры.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Члены жюри оценивали образовательную ценность, мастерство изготовления, использование новых технологий и творческий подход к работе.

26 марта состоялась защита проектов авторов работ технической направленности. Участники представили свои проекты, включая «Робота-регулировщика» и макет Театральной площади, включающий атрибуты улично-дорожной сети и архитектурных строений. По итогам конкурса были отобраны 27 лучших работ.

Все победные работы будут использоваться для практического обучения детей правилам безопасного поведения на дороге, отметили в отделе пропаганды ГИБДД.

Ранее в Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени.

Юные художники из Нижнего Тагила победили на Международной выставке-конкурсе
Узнать подробнее
Читайте также:
Ольга Сорокина рассказала об эффекте применения ИИ в страховании на выставке «Россия»Тагильчане могут создать куклы для конкурса-выставки
#Общество#Нижний Тагил#Выставка#Свердловская область#Дорога#Конкурс#ПДД#Детские сады#ГДДЮТ#Школы#Рисунки#Образовательные учреждения#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
Сегодня, 05:51
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
Сегодня, 12:11
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:46
6,5 лет колонии назначили 18-летнему юноше за насилие над девочкой в Екатеринбурге
Сегодня, 13:56
Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командира семье бойца СВО из Тагила
Сегодня, 14:03
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
Вчера, 04:48
"