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За скрытую рекламу застройщика оштрафуют рекламное агентство Свердловской области

За скрытую рекламу застройщика оштрафуют рекламное агентство Свердловской области

29 марта 2024, 08:17
Фото: 1MI
Рекламное агентство Свердловской области оштрафуют за размещение «ВКонтакте» рекламы без спецотметки. По закону, любое коммерческое объявление должно сопровождаться плашкой «реклама».

УФАС признало обнаруженную рекламу ненадлежащей. По закону, с 1 сентября 2022 года, помимо значка «реклама», на объявлении должен быть указан рекламодатель или сайт.

Реклама застройщика же в паблике рекламного агентства была размещена без этих обозначений. Теперь рекламному агентству грозит штраф.

Ранее сообщалось, что свердловский мобильный оператор «Мотив» заплатит 50 тысяч штрафа за навязчивую рекламу. Дело в том, что работники сотового оператора рассылали своим клиентам множество рекламных сообщений.

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#Общество#Свердловская область#Штраф#Реклама#УФАС#Застройщик#Баннерная реклама#Интернет-реклама#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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