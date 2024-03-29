За скрытую рекламу застройщика оштрафуют рекламное агентство Свердловской области

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
УФАС признало обнаруженную рекламу ненадлежащей. По закону, с 1 сентября 2022 года, помимо значка «реклама», на объявлении должен быть указан рекламодатель или сайт.
Реклама застройщика же в паблике рекламного агентства была размещена без этих обозначений. Теперь рекламному агентству грозит штраф.
Ранее сообщалось, что свердловский мобильный оператор «Мотив» заплатит 50 тысяч штрафа за навязчивую рекламу. Дело в том, что работники сотового оператора рассылали своим клиентам множество рекламных сообщений.