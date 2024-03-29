Женщина в Екатеринбурге сдала приставам должника по алиментам из-за побоев

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Мужчина неоднократно бил екатеринбурженку, из-за чего она решила проинформировать приставов о том, где он находится, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Известно, что алименты своему ребенку горожанин перестал выплачивать в 2021 году. После этого он стал прятаться от приставов и его объявили в розыск. После того, как должник был найден, возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремное наказание. Максимальный срок — 1 год.
Напомним, в Качканаре мужчина выплатил своим детям 726 тысяч в качестве алиментов, которые он на протяжении долгого времени не платил. Погасил долг он после того, как на него возбудили уголовное дело.