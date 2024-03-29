Женщина в Екатеринбурге сдала приставам должника по алиментам из-за побоев

Известно, что алименты своему ребенку горожанин перестал выплачивать в 2021 году. После этого он стал прятаться от приставов и его объявили в розыск. После того, как должник был найден, возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремное наказание. Максимальный срок — 1 год.