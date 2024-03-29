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Женщина в Екатеринбурге сдала приставам должника по алиментам из-за побоев

Женщина в Екатеринбурге сдала приставам должника по алиментам из-за побоев

29 марта 2024, 07:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местная жительница «сдала» службе приставов своего сожителя, который имеет долг по алиментам перед своим 12-летним сыном.

Мужчина неоднократно бил екатеринбурженку, из-за чего она решила проинформировать приставов о том, где он находится, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Известно, что алименты своему ребенку горожанин перестал выплачивать в 2021 году. После этого он стал прятаться от приставов и его объявили в розыск. После того, как должник был найден, возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремное наказание. Максимальный срок — 1 год.

Напомним, в Качканаре мужчина выплатил своим детям 726 тысяч в качестве алиментов, которые он на протяжении долгого времени не платил. Погасил долг он после того, как на него возбудили уголовное дело.

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