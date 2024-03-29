Житель Нижнего Тагила уснул за рулем. Пострадало три человека

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Обвиняемому водителю автомобиля 50 лет. Следствие полагает, что 18 марта прошлого года уставший водитель ехал по трассе со скоростью 70 км/ч.
В какой-то момент он уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом. В нем сидели 16 пассажиров, они ехали на спектакль в Новоуральск.
Три человека получили тяжелые травмы. В их числе водитель. Кроме того, две пассажирки получили деформацию щек, сообщает региональная прокуратура.
Мужчина свою вину признал, теперь дело было направлено в суд.
Ранее сообщалось, что водитель чуть не сгорел заживо в автомобиле в Екатеринбурге.