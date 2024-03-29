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Водитель уснул на трассе под Нижним Тагилом и влетел в автобус с пассажирами

Житель Нижнего Тагила уснул за рулем. Пострадало три человека

29 марта 2024, 10:29
Фото: 1MI

Водитель уснул на трассе под Нижним Тагилом и влетел в автобус с пассажирами

Перед судом предстанет водитель из Нижнего Тагила из-за которого травмировались три пассажира.

Обвиняемому водителю автомобиля 50 лет. Следствие полагает, что 18 марта прошлого года уставший водитель ехал по трассе со скоростью 70 км/ч.

В какой-то момент он уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом. В нем сидели 16 пассажиров, они ехали на спектакль в Новоуральск.

Три человека получили тяжелые травмы. В их числе водитель. Кроме того, две пассажирки получили деформацию щек, сообщает региональная прокуратура.

Мужчина свою вину признал, теперь дело было направлено в суд.

Ранее сообщалось, что водитель чуть не сгорел заживо в автомобиле в Екатеринбурге.

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