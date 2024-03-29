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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Жители Нижнего Тагила не смогут получить права и зарегистрировать авто 3 апреля

Жители Нижнего Тагила не смогут получить права и зарегистрировать авто 3 апреля

29 марта 2024, 12:08
Фото: 1MI
В РЭО ГИБДД Нижнего Тагила 3 апреля не будет электричества. Отключение продлится с 9:00 до 16:00.

Речь идет о подразделении МУ МВД «Нижнетагильское» по адресу: ул. Огнеупорная, 83. Свет здесь отключат для проведения профилактических работ, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

В связи с этим 3 апреля здесь не будут производить услуги, связанные с регистрацией автомобилей, обмена и выдачи водительских прав.

Напомним, что 12 марта на Красном Камне пропал свет. В тот день свет пропал в части домов. В момент отключения света тагильчанка Наталья сидела в паспортном столе в очереди. Она хотела получила загранпаспорт. Своей записи она ожидала 14 дней. Однако паспорт ей не выдали и сказали перезаписываться.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Электричество#Водительские права#Загранпаспорт#Свет#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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