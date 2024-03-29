Жители Нижнего Тагила не смогут получить права и зарегистрировать авто 3 апреля

Напомним, что 12 марта на Красном Камне пропал свет. В тот день свет пропал в части домов. В момент отключения света тагильчанка Наталья сидела в паспортном столе в очереди. Она хотела получила загранпаспорт. Своей записи она ожидала 14 дней. Однако паспорт ей не выдали и сказали перезаписываться.