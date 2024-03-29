Жители Нижнего Тагила не смогут получить права и зарегистрировать авто 3 апреля

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Речь идет о подразделении МУ МВД «Нижнетагильское» по адресу: ул. Огнеупорная, 83. Свет здесь отключат для проведения профилактических работ, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
В связи с этим 3 апреля здесь не будут производить услуги, связанные с регистрацией автомобилей, обмена и выдачи водительских прав.
Напомним, что 12 марта на Красном Камне пропал свет. В тот день свет пропал в части домов. В момент отключения света тагильчанка Наталья сидела в паспортном столе в очереди. Она хотела получила загранпаспорт. Своей записи она ожидала 14 дней. Однако паспорт ей не выдали и сказали перезаписываться.