tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В Свердловской области обнаружили 20 тонн зараженных яблок

20 тонн зараженных яблок отправят в магазины Свердловской области

30 марта 2024, 07:02
Фото: 1MI

В Свердловской области обнаружили 20 тонн зараженных яблок

20,3 тонны зараженных яблок из Кабардино-Балкарии обнаружены в Екатеринбурге. Но так как они не представляют опасности, фрукты допустили до продажи в Свердловской области.

Калифорнийскую щитовку в партии яблок обнаружили специалисты Россельхознадзора. Зараженные фрукты нашли на плодоовощной базе в столице Урала. Зараженные фрукты не могут доставить серьезной опасности покупателям региона. Однако перед употреблением в пищу их нужно качественно и тщательно помыть. Все яблоки поступят на прилавки торговых точек Свердловской области.

Ранее в магазины региона оправили более четырех тонн зараженных апельсинов, которые тоже не представляют опасности для свердловчан.

В магазинах Свердловской области разрешили продавать зараженные апельсины
Узнать подробнее
Читайте также:
Свыше 600 кг зараженного сибирской язвой мяса уничтожили в Воронежской областиФальсификат сливочного масла выявлен в магазинах ЕкатеринбургаФрукты подорожали на 13% в Екатеринбурге
#Общество#Свердловская область#Продукты#Таможня#Россельхознадзор#Заражение#Екатеринбург#Евгения Сафина#Яблоки
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
Вчера, 05:51
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
Вчера, 12:11
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
28 марта, 11:46
6,5 лет колонии назначили 18-летнему юноше за насилие над девочкой в Екатеринбурге
Вчера, 13:56
Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командира семье бойца СВО из Тагила
Вчера, 14:03
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
28 марта, 04:48
"