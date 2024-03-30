20 тонн зараженных яблок отправят в магазины Свердловской области

Калифорнийскую щитовку в партии яблок обнаружили специалисты Россельхознадзора. Зараженные фрукты нашли на плодоовощной базе в столице Урала. Зараженные фрукты не могут доставить серьезной опасности покупателям региона. Однако перед употреблением в пищу их нужно качественно и тщательно помыть. Все яблоки поступят на прилавки торговых точек Свердловской области.