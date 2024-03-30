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Updated Сегодня, 09:16

Под Екатеринбургом автобус уехал в кювет после столкновения с иномаркой

Автобус столкнулся с Hyundai Solaris и улетел в кювет под Екатеринбургом

30 марта 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney

Под Екатеринбургом автобус уехал в кювет после столкновения с иномаркой

Автобус, который вез восемь пассажиров, встретился с автомобилем Hyundai Solaris над Егоршинском подходе недалеко от Екатеринбурга.

В дорожном происшествии с участием двух транспортных средств пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Дорогу не поделили междугородний автобус и Hyundai Solaris, водитель которого при развороте не обратил внимания на помеху. Автобус снесло на обочину, а затем он свалился в кювет.

Ранее похожее дорожное происшествие было зарегистрировано под Нижним Тагилом в районе Черноисточинска. Здесь в кювете из-за скользкой дороги оказался ведомственный автобус ЕВРАЗ НТМК.

ДТП с автобусом Екатеринбург-Реж могло произойти из-за плохих дорожных условий
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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Автобус#Иномарка#Кювет#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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