Автобус столкнулся с Hyundai Solaris и улетел в кювет под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В дорожном происшествии с участием двух транспортных средств пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Дорогу не поделили междугородний автобус и Hyundai Solaris, водитель которого при развороте не обратил внимания на помеху. Автобус снесло на обочину, а затем он свалился в кювет.
Ранее похожее дорожное происшествие было зарегистрировано под Нижним Тагилом в районе Черноисточинска. Здесь в кювете из-за скользкой дороги оказался ведомственный автобус ЕВРАЗ НТМК.