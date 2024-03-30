Боевики готовили теракт на рынке в Ставрополье. Их задержали

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Как пишет NewsTracker, злоумышленников вместе со взрывчаткой поймали на рынке. Иностранцы передвигались по городу на автомобиле, на данный момент они задержаны и заключены под стражу.
Также известно, что при обысках в домах террористов силовики нашли части от взрывных устройств. Глава Ставрополья Владимир Владимиров выразил благодарность за нейтрализацию преступников.
Ранее стало известно, что после теракта в «Крокусе» в Таджикистане были задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к расстрелу мирных жителей в Подмосковье.