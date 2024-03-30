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Теракт предотвратили силовики на Ставрополье

Боевики готовили теракт на рынке в Ставрополье. Их задержали

30 марта 2024, 07:10
Фото: 1MI

Теракт предотвратили силовики на Ставрополье

В Георгиевске в Ставропольском крае сотрудники силовых ведомств задержали троих человек. Их подозревают в подготовке теракта в людном месте, а именно на рынке.

Как пишет NewsTracker, злоумышленников вместе со взрывчаткой поймали на рынке. Иностранцы передвигались по городу на автомобиле, на данный момент они задержаны и заключены под стражу.

Также известно, что при обысках в домах террористов силовики нашли части от взрывных устройств. Глава Ставрополья Владимир Владимиров выразил благодарность за нейтрализацию преступников.

Ранее стало известно, что после теракта в «Крокусе» в Таджикистане были задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к расстрелу мирных жителей в Подмосковье.

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