До +14 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале апреля

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В понедельник, 1 апреля, метеорологи обещают днем +4 градуса и снег с дождем. При этом северо-западный ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду.
Со вторника, 2 апреля, в Нижнем Тагиле солнце начнет прогревать воздух сильнее. Столбики термометров поднимутся уже до +9 градусов, но осадки не прекратятся.
В середине рабочей неделе, 3 апреля, среднесуточная температура составит до +8 градусов. Будет облачно, а ветер сменится на юго-западный.
Самые теплые дни в начале апреля прогнозируются 4 и 5 числа, в четверг и пятницу. Днем обещают до +14 градусов, а ночью — до +7 градусов. Возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть в том же направлении.
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