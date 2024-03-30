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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

До +14 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале апреля

До +14 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале апреля

30 марта 2024, 09:08
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют в Нижнем Тагиле резкое потепление до +14 градусов в первую неделю апреля.

В понедельник, 1 апреля, метеорологи обещают днем +4 градуса и снег с дождем. При этом северо-западный ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду.

Со вторника, 2 апреля, в Нижнем Тагиле солнце начнет прогревать воздух сильнее. Столбики термометров поднимутся уже до +9 градусов, но осадки не прекратятся.

В середине рабочей неделе, 3 апреля, среднесуточная температура составит до +8 градусов. Будет облачно, а ветер сменится на юго-западный.

Самые теплые дни в начале апреля прогнозируются 4 и 5 числа, в четверг и пятницу. Днем обещают до +14 градусов, а ночью — до +7 градусов. Возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть в том же направлении.

Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет свердловчан весной 2024 года.

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#Нижний Тагил#Потепление#Апрель#Погода#Прогноз погоды#Синоптики#Весна#Природа#Екатеринбург#Евгения Сафина
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