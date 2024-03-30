Иностранных «специалистов» приговорили в Нижнем Тагиле к 15 годам за наркотики

Сведения о местонахождении запрещенных веществ они получали через так называемую кроссплатформу. На заработок друзья не только снимали квартиру и отправляли деньги родственникам на родину, но и купили автомобиль. Задержали их в конце августа 2023 года в районе тагильского поселка Евстюниха. Машину, на которой передвигались преступники, остановили автоинспекторы. При обыске в багажнике нашли сверток с 1,1 кг героина.