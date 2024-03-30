Иностранных «специалистов» приговорили в Нижнем Тагиле к 15 годам за наркотики

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Пригородный районный суд вынес приговор в отношении двух иностранных граждан, которые занимались сбытом наркотиков в Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.
19-летний «специалист» приехал в Россию и поселился в Екатеринбурге летом 2023 года. Вслед за ним в РФ перебрался и его 26-летний знакомый. Молодые люди сняли квартиру в уральской столице и нашли высокооплачиваемую «работу» по сбыту наркотиков.
Сведения о местонахождении запрещенных веществ они получали через так называемую кроссплатформу. На заработок друзья не только снимали квартиру и отправляли деньги родственникам на родину, но и купили автомобиль. Задержали их в конце августа 2023 года в районе тагильского поселка Евстюниха. Машину, на которой передвигались преступники, остановили автоинспекторы. При обыске в багажнике нашли сверток с 1,1 кг героина.
В итоге 26-летний закладчик получил 15 лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Его более юному подельнику судья дал на шесть месяцев меньше, но сумму штрафа снижать не стал.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Екатеринбурге громкую фамилию опозорил 39-летний наркодилер Шаляпин, у которого правоохранители нашли 11 кг наркотиков.