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В Нижнем Тагиле два иностранца получили по 15 лет колонии за сбыт наркотиков

Иностранных «специалистов» приговорили в Нижнем Тагиле к 15 годам за наркотики

30 марта 2024, 11:30
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле два иностранца получили по 15 лет колонии за сбыт наркотиков

Правоохранители Нижнего Тагила поймали двух иностранных граждан с килограммом героина в багажнике.

Пригородный районный суд вынес приговор в отношении двух иностранных граждан, которые занимались сбытом наркотиков в Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

19-летний «специалист» приехал в Россию и поселился в Екатеринбурге летом 2023 года. Вслед за ним в РФ перебрался и его 26-летний знакомый. Молодые люди сняли квартиру в уральской столице и нашли высокооплачиваемую «работу» по сбыту наркотиков.

Сведения о местонахождении запрещенных веществ они получали через так называемую кроссплатформу. На заработок друзья не только снимали квартиру и отправляли деньги родственникам на родину, но и купили автомобиль. Задержали их в конце августа 2023 года в районе тагильского поселка Евстюниха. Машину, на которой передвигались преступники, остановили автоинспекторы. При обыске в багажнике нашли сверток с 1,1 кг героина.

В 2023 году в Нижнем Тагиле задержан 121 закладчик и изъято 14 кг наркотиков
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В итоге 26-летний закладчик получил 15 лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Его более юному подельнику судья дал на шесть месяцев меньше, но сумму штрафа снижать не стал.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Екатеринбурге громкую фамилию опозорил 39-летний наркодилер Шаляпин, у которого правоохранители нашли 11 кг наркотиков.

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#Суд#Обвинительный приговор#Иностранцы#Колония строгого режима#18+#Екатеринбург#Сбыт наркотиков#Дарья Бобровицкая
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