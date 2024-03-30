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В Свердловской области силовики накрыли нелегальный покерный клуб

Изъяли фишки и карты: подпольный покерный клуб накрыли силовики в Нижней Туре

30 марта 2024, 12:10
Фото: 1MI

В Свердловской области силовики накрыли нелегальный покерный клуб

В Нижней Туре сотрудники силовых структур обнаружили, что на улице Строителей работает нелегальный клуб, в котором посетители играли на деньги в карты.

Предварительно известно, что владелец нелегального бизнеса работал в течение нескольких лет. Организовал азартный клуб директор компании по добыче драгоценных металлов, игры проходили в ночное время.

Нарушителя закона поймали с поличным. На месте преступления силовики изъяли фишки, наличные деньги, карты и стол для игры. Сейчас организатор находится под подпиской о невыезде, пишет telegram-канал Ural Mash.

Ранее бизнесмен из Нижнего Тагила получил девять лет колонии за убийство своего партнера, который задолжал ему долг для открытия казино.

В Нижнем Тагиле полиция накрыла казино под вывеской майнинг-центра
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