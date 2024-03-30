Изъяли фишки и карты: подпольный покерный клуб накрыли силовики в Нижней Туре

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Предварительно известно, что владелец нелегального бизнеса работал в течение нескольких лет. Организовал азартный клуб директор компании по добыче драгоценных металлов, игры проходили в ночное время.
Нарушителя закона поймали с поличным. На месте преступления силовики изъяли фишки, наличные деньги, карты и стол для игры. Сейчас организатор находится под подпиской о невыезде, пишет telegram-канал Ural Mash.
Ранее бизнесмен из Нижнего Тагила получил девять лет колонии за убийство своего партнера, который задолжал ему долг для открытия казино.