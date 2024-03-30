Медицинский эксперт Умнов рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце

Posted 30 марта, 09:07
Published 30 марта, 09:07
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
По словам доктора Умнова, в период вспышек гипертоникам и людям с нервными расстройствами следует следить за сердечным пульсом и избегать физической нагрузки. Например, им не рекомендуется быстро подниматься по лестнице, танцевать, делать уборку или выполнять другие активные действия, так как это может вызвать одышку и сильное учащение пульса. Также следует избегать горячих ванн, посещения бани и употребления продуктов, стимулирующих сердцебиение, пишут «Известия».
Доктор предупредил, что нарушение сердечного ритма может вызвать различные проблемы, включая бессонницу, переутомление, общее ухудшение самочувствия и головную боль.
Он также дал несколько рекомендаций для облегчения состояния во время вспышек на Солнце. Например, нужно проветривать помещение, гулять, принимать кетопрофен при головной боли и массировать виски. Рекомендовано употреблять зеленый чай и готовить антигипертензивные препараты. Важно избегать соляриев, пляжей и физической или умственной перегрузки. Можно позволить себе только расслабляющий массаж в хорошо проветриваемом помещении. Интересно, что нарушение ритма сердца часто выявляется у здоровых людей во время вспышек на Солнце.