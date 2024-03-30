Медицинский эксперт Умнов рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце

Он также дал несколько рекомендаций для облегчения состояния во время вспышек на Солнце. Например, нужно проветривать помещение, гулять, принимать кетопрофен при головной боли и массировать виски. Рекомендовано употреблять зеленый чай и готовить антигипертензивные препараты. Важно избегать соляриев, пляжей и физической или умственной перегрузки. Можно позволить себе только расслабляющий массаж в хорошо проветриваемом помещении. Интересно, что нарушение ритма сердца часто выявляется у здоровых людей во время вспышек на Солнце.