tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 марта, 09:07

Published 30 марта, 09:07

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Медицинский эксперт Умнов рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце

30 марта 2024, 09:07
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета ГУП Александр Умнов поделился информацией о влиянии мощных вспышек на Солнце на здоровье. Во время таких вспышек нужно быть осторожным, особенно людям, страдающим гипертонией и нервными расстройствами.

По словам доктора Умнова, в период вспышек гипертоникам и людям с нервными расстройствами следует следить за сердечным пульсом и избегать физической нагрузки. Например, им не рекомендуется быстро подниматься по лестнице, танцевать, делать уборку или выполнять другие активные действия, так как это может вызвать одышку и сильное учащение пульса. Также следует избегать горячих ванн, посещения бани и употребления продуктов, стимулирующих сердцебиение, пишут «Известия».

Доктор предупредил, что нарушение сердечного ритма может вызвать различные проблемы, включая бессонницу, переутомление, общее ухудшение самочувствия и головную боль.

Он также дал несколько рекомендаций для облегчения состояния во время вспышек на Солнце. Например, нужно проветривать помещение, гулять, принимать кетопрофен при головной боли и массировать виски. Рекомендовано употреблять зеленый чай и готовить антигипертензивные препараты. Важно избегать соляриев, пляжей и физической или умственной перегрузки. Можно позволить себе только расслабляющий массаж в хорошо проветриваемом помещении. Интересно, что нарушение ритма сердца часто выявляется у здоровых людей во время вспышек на Солнце.

Подпишитесь
«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
31 марта, 07:05
Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
31 марта, 15:25
Клещевым энцефалитом после выпитого молока заболел житель Свердловской области
Сегодня, 09:21
Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли
31 марта, 06:52
Розовый снег: в Нижнем Тагиле объявились убийцы собак?
30 марта, 12:40
Потепление накроет Свердловскую область
Сегодня, 07:01
"