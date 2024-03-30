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В Челябинске погиб 23-летний молодой человек после взрыва самогонного аппарата

Молодой самогонщик погиб после взрыва незаконного аппарата в Челябинске

30 марта 2024, 05:48
Фото: МЧС России

В Челябинске погиб 23-летний молодой человек после взрыва самогонного аппарата

23- летний молодой человек по имени Никита из Челябинска решил изготавливать у себя дома самогон в ванной. Однако аппарат взорвался и врачи не смогли его спасти.

По данным «КП-Челябинск», когда произошел взрыв, в квартире не только выбило окна, но и повредило дверь. Никита был студентом. Его доставили в медучреждение с многочисленными ожогами и тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти молодого человека в течение 10 дней, но их старания не увенчались успехом и он скончался.

А в 2022 году стало известно, что по этой же причине, когда взорвался самогонный аппарат, в Оренбурге умер 7-летний мальчик. При этом его отец, который гнал алкоголь, выжил.

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#Происшествия#Смерть#Полиция#Алкоголь#Взрыв#Челябинск#Самогон#Аппарат#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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