Молодой самогонщик погиб после взрыва незаконного аппарата в Челябинске

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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По данным «КП-Челябинск», когда произошел взрыв, в квартире не только выбило окна, но и повредило дверь. Никита был студентом. Его доставили в медучреждение с многочисленными ожогами и тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти молодого человека в течение 10 дней, но их старания не увенчались успехом и он скончался.
А в 2022 году стало известно, что по этой же причине, когда взорвался самогонный аппарат, в Оренбурге умер 7-летний мальчик. При этом его отец, который гнал алкоголь, выжил.