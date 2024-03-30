Молодой самогонщик погиб после взрыва незаконного аппарата в Челябинске

По данным «КП-Челябинск», когда произошел взрыв, в квартире не только выбило окна, но и повредило дверь. Никита был студентом. Его доставили в медучреждение с многочисленными ожогами и тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти молодого человека в течение 10 дней, но их старания не увенчались успехом и он скончался.