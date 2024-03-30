На Украине в базу «Миротворец» внесен чиновник мэрии Екатеринбурга

Артем Николаев не единственный госслужащий Свердловской области, чье имя есть на «Миротворце». В списке «врагов Украины» также числятся губернатор Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков, а также некоторые депутаты Госдумы от региона и сенаторы.