На Украине в базу «Миротворец» внесен чиновник мэрии Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:57
О внесении его в число врагов Украины 28-летний чиновник екатеринбургской мэрии сообщил на своей странице в ВК. Отреагировал он на это коротким постом — «Служу России!»
Николаев участвовал в специальной военной операции с ноября 2022-го по февраль 2023 года в звании лейтенанта. Служил в отряде «Каскад», выполнял функции оператора беспилотных систем.
Пост начальника комитета по молодежной политике Николаев занял спустя месяц после возвращения из зоны боевых действий, в марте 2023 года. Несколько месяцев назад, в декабре, молодой человек рассказал подписчикам, что болен раком.
Артем Николаев не единственный госслужащий Свердловской области, чье имя есть на «Миротворце». В списке «врагов Украины» также числятся губернатор Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков, а также некоторые депутаты Госдумы от региона и сенаторы.
Накануне, 29 марта, тагильский мэр Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командования семье бойцы СВО Дмитрий Никонова.