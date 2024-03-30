tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Главу комитета по молодежной политике Екатеринбурга внесли в базу «Миротворец»

На Украине в базу «Миротворец» внесен чиновник мэрии Екатеринбурга

30 марта 2024, 10:40
Фото: Артем Николаев в ВК

Главу комитета по молодежной политике Екатеринбурга внесли в базу «Миротворец»

Главный «молодогвардеец» Екатеринбурга Артем Николаев в базе украинского «Миротворца» числится как «российский военный преступник и оккупант».

О внесении его в число врагов Украины 28-летний чиновник екатеринбургской мэрии сообщил на своей странице в ВК. Отреагировал он на это коротким постом — «Служу России!»

Николаев участвовал в специальной военной операции с ноября 2022-го по февраль 2023 года в звании лейтенанта. Служил в отряде «Каскад», выполнял функции оператора беспилотных систем.

Бард из Нижнего Тагила попал в базу сайта «Миротворец» за нарушение границы Украины
Узнать подробнее

Пост начальника комитета по молодежной политике Николаев занял спустя месяц после возвращения из зоны боевых действий, в марте 2023 года. Несколько месяцев назад, в декабре, молодой человек рассказал подписчикам, что болен раком.

Артем Николаев не единственный госслужащий Свердловской области, чье имя есть на «Миротворце». В списке «врагов Украины» также числятся губернатор Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков, а также некоторые депутаты Госдумы от региона и сенаторы.

Накануне, 29 марта, тагильский мэр Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командования семье бойцы СВО Дмитрий Никонова.

Читайте также:
«Мы очень скучаем по вам». Бойцы в зоне СВО тепло поздравили женщин с 8 МартаВ Каменске-Уральском похоронили погибшего на СВО отца двух дочерейНе смогла сдержать слез: в Артемовском боец СВО после разлуки пришел в школу к дочке
#Общество#Украина#Сайт#Чиновник#Екатеринбург#СВО#Мэрия Екатеринбурга#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
Вчера, 05:51
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
Вчера, 12:11
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
28 марта, 11:46
6,5 лет колонии назначили 18-летнему юноше за насилие над девочкой в Екатеринбурге
Вчера, 13:56
Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командира семье бойца СВО из Тагила
Вчера, 14:03
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
28 марта, 04:48
"