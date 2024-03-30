Организовали объезд по встречке: люди пострадали в ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

Журналисту редакции рассказали подробности произошедшей аварии. Так, водитель LADA Kalina ехал со стороны Ленинградского проспекта в сторону Восточного шоссе. У дома №6 на улице Юности он допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 21053, которым управлял мужчина 1957 года рождения.