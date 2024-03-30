Организовали объезд по встречке: люди пострадали в ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
По данным подписчика сообщества «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, сотрудники Госавтоинспекции из-за ДТП организовали объезд по встречной полосе движения.
Журналисту редакции рассказали подробности произошедшей аварии. Так, водитель LADA Kalina ехал со стороны Ленинградского проспекта в сторону Восточного шоссе. У дома №6 на улице Юности он допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 21053, которым управлял мужчина 1957 года рождения.
В результате пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Однако после осмотра на месте ДТП оба они от госпитализации отказались, — сообщили TagilCity.ru в ведомстве.
В отношении водителей проведена процедура на состояние алкогольного опьянения, оба оказались трезвыми. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку. В результате которого будет принято процессуальное решение.