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Published Сегодня, 06:29

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В Екатеринбурге мигранты разливали поддельный коньяк

Подпольный цех с паленым коньяком накрыли силовики в Екатеринбурге

30 марта 2024, 06:29
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мигранты разливали поддельный коньяк

В Екатеринбурге сотрудники силовых структур обнаружили и закрыли цех, в котором мигранты разливали коньяк без акцизы. Незаконную продукцию производили в гараже.

Общественнику Дмитрию Чукрееву стало известно, что в магазины региона злоумышленники готовятся отправить целую партию фальсифицированного алкоголя. При этом на точке розлива, которую уже ранее накрывали силовики, работали мигранты.

Они разливали по бутылкам не только водку, но и коньяк под маркой, которая уже давно не производится. При задержании молодые люди во всем признались. Уже готовая продукция была изъята. Кроме того, силовики нашли около 3,5 тысячи пустых бутылок, оборудование, красители и этикетки.

Фото: Дмитрий Чукреев

Ранее стало известно, что в Челябинске скончался студент после взрыва самогонного аппарата у него в квартире.

Канал сбыта «паленых» сигарет накрыт в Екатеринбурге
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#Происшествия#Полиция#Алкоголь#Преступление#Коньяк#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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