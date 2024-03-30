Подпольный цех с паленым коньяком накрыли силовики в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Общественнику Дмитрию Чукрееву стало известно, что в магазины региона злоумышленники готовятся отправить целую партию фальсифицированного алкоголя. При этом на точке розлива, которую уже ранее накрывали силовики, работали мигранты.
Они разливали по бутылкам не только водку, но и коньяк под маркой, которая уже давно не производится. При задержании молодые люди во всем признались. Уже готовая продукция была изъята. Кроме того, силовики нашли около 3,5 тысячи пустых бутылок, оборудование, красители и этикетки.
Ранее стало известно, что в Челябинске скончался студент после взрыва самогонного аппарата у него в квартире.