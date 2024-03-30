Подпольный цех с паленым коньяком накрыли силовики в Екатеринбурге

Они разливали по бутылкам не только водку, но и коньяк под маркой, которая уже давно не производится. При задержании молодые люди во всем признались. Уже готовая продукция была изъята. Кроме того, силовики нашли около 3,5 тысячи пустых бутылок, оборудование, красители и этикетки.