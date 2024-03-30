Розовый снег: в Нижем Тагиле объявились убийцы собак?

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Но зачастую жертвами таких методов борьбы с бездомными животными становятся домашние питомцы. Препарат продается без рецепта и по факту это дешевое и доступное средство для изготовление приманок с ядом. Для людей изониазид не несет опасности, а вот для братьев наших меньших он очень вреден. Яд крайне токсичен для организма собаки. Для мелких декоративных пород достаточно одной таблетки для летального исхода.
У нас это второй день, там какой-то порошок. Кто-то что-то выкинул, и при загрузке в контейнер крупногабаритного мусора он порвался. Никто убирать, естественно, не стал. Я сначала подумала, марганец, но цвет и кристаллы не те, а ветер разнес все это по двору, поднял до самых окон и на карнизы домов, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки.
Местные жители, обнаружившие в своем дворе на Бобкова, предположили, что это и есть та самая отрава для животных, которую делают из таблеток, что можно купить в любой аптеке без рецепта. К слову, это не единственное место, где был замечен «розовый снег». В меньшем количестве, но также вызывающее вопросы странное вещество разбросали во дворе на улице Валегинская.
У нас во дворе я вчера видела мужчину, который шпателем разбивал какой-то мешок. Сейчас все тропинки в этой розовой массе, это просто жесть. Мне мама тоже сказала, что у них во дворе снег розовый, кто-то рассыпал, — написала в редакцию TagilCity.ru жительница Алтайского микрорайона.
Если ваш питомец подобрал приманку на улице и вы сразу заметили это, то необходимо срочно спровоцировать рвотные позывы у животного и отправиться в ветеринарную клинику. В том случае, если вы обратили внимание, что что-то не так, уже при проявлении тяжелых симптомов, например судороги или асфиксии, нужно бросать все свои дела и ехать в ближайшую ветеринарную клинику. Есть вероятность необходимости реанимационных действий.
Берегите своих домашних питомцев, когда выгуливаете свою собаку, будьте внимательными и следите за животным. Собаки, как правило, неразборчивы в еде и могут поднять с земли любой интересный предмет, а приманки — на то и приманки, чтобы вызвать этот самый интерес у собаки.
Местные жители с пониманием относятся к агрессии, проявляемой в отношении собаководов, так как с приходом весны многие пешеходные дорожки, тротуары и тропинки оказываются плотно усеяны собачьими экскрементами.
Эти собачники надоели уже. Всю зиму гадят прямо у подъездов, даже не отходя в соседнее поле. Здесь, на Алтайке, есть большие территории, где можно гулять с собаками вне дворов и тротуаров. Однако собаководы не утруждают себя и выгуливают собак прямо под своими окнами. Они сами же на это смотрят, сами этим дышат, иной раз из подъезда не выйти, все загажено. Недавно снег растаял, и тротуары превратились в минное поле. Сейчас снег опять выпал и уже снова загажен. Неудивительно, что есть догхантеры, которые таким варварским и жестоким способом решают проблему. Животные не виноваты, что их владельцы не способны убрать за ними или отвести собаку в более-менее отдельное место. Но понимаешь и людей, я как пешеход не хочу, чтобы я или мой ребенок вляпывались в эти «сюрпризы», несли их домой и дышали этим, — возмущается местная жительница.