Розовый снег: в Нижем Тагиле объявились убийцы собак?

Если ваш питомец подобрал приманку на улице и вы сразу заметили это, то необходимо срочно спровоцировать рвотные позывы у животного и отправиться в ветеринарную клинику. В том случае, если вы обратили внимание, что что-то не так, уже при проявлении тяжелых симптомов, например судороги или асфиксии, нужно бросать все свои дела и ехать в ближайшую ветеринарную клинику. Есть вероятность необходимости реанимационных действий.