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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

В Нижнем Тагиле до конца марта пройдут рейды по выявлению пьяных водителей

Скрытые патрули будут в выходные искать пьяных водителей в Нижнем Тагиле

30 марта 2024, 07:39
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле до конца марта пройдут рейды по выявлению пьяных водителей

До 31 марта в Нижнем Тагиле патрули ГИБДД будут проводить рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.

Искать пьяных водителей и тех, кто находится за рулем без прав, будут не только во всех районах Нижнего Тагила, но также и на территории Горноуральского ГО. Как сообщили в местной Госавтоинспекции, при поимке нарушителей будут применяться методы «Стоп-контроль» и «Скрытое патрулирование».

В ведомстве отметили, что пьяные водители могут лишиться прав на 1,5 года и получить штраф до 30 тысяч рублей. Такая же ответственность предусмотрена для тех, кто откажется от медосвидетельствования. А за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Учитывая погодные условия, автомобилистам настоятельно рекомендуют быть внимательнее на дорогах и трассах. Не стоит совершать непредвиденных маневров, не соблюдать дистанцию и скоростной режим. Обо всех правонарушениях можно сообщать по телефону 8 (3435) 47-70-01.

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#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Водитель#Пьяный водитель#Права#Рейды#Патруль#Екатеринбург#Евгения Сафина
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