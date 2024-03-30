Скрытые патрули будут в выходные искать пьяных водителей в Нижнем Тагиле

Искать пьяных водителей и тех, кто находится за рулем без прав, будут не только во всех районах Нижнего Тагила, но также и на территории Горноуральского ГО. Как сообщили в местной Госавтоинспекции, при поимке нарушителей будут применяться методы «Стоп-контроль» и «Скрытое патрулирование».