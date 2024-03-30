Скрытые патрули будут в выходные искать пьяных водителей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Искать пьяных водителей и тех, кто находится за рулем без прав, будут не только во всех районах Нижнего Тагила, но также и на территории Горноуральского ГО. Как сообщили в местной Госавтоинспекции, при поимке нарушителей будут применяться методы «Стоп-контроль» и «Скрытое патрулирование».
В ведомстве отметили, что пьяные водители могут лишиться прав на 1,5 года и получить штраф до 30 тысяч рублей. Такая же ответственность предусмотрена для тех, кто откажется от медосвидетельствования. А за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Учитывая погодные условия, автомобилистам настоятельно рекомендуют быть внимательнее на дорогах и трассах. Не стоит совершать непредвиденных маневров, не соблюдать дистанцию и скоростной режим. Обо всех правонарушениях можно сообщать по телефону 8 (3435) 47-70-01.