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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Нижнем Тагиле похоронят погибшего на СВО бойца

Тагильчанин Сергей Брагин погиб на СВО

30 марта 2024, 10:35
Фото: «Типичный тагильчанин» ВКонтакте

В Нижнем Тагиле похоронят погибшего на СВО бойца

В Нижнем Тагиле простятся с военнослужащим Сергеем Брагиным, который погиб в зоне боевых действий на спецоперации.

На фронт Сергей Брагин отправился в середине лета 2023 года. На момент гибели ему было 36 лет.

По словам родственников, тагильчанин был настоящим патриотом. При жизни являлся позитивным, отзывчивым и добрым человеком. Родные считают смерть Сергея невосполнимой утратой, сообщил паблик «Типичный тагильчанин» ВКонтакте.

Прощание с бойцом пройдет 1 апреля 2024 года. Провожать бойца в последний путь будут в 12.30 в большом зале «Реквиема» на улице Челюскинцев, 47.

Фото: «Типичный тагильчанин» ВКонтакте

Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее стало известно, что в поселках под Нижним Тагилом похоронили двух военнослужащих, погибших на СВО.

11 человек недавно похоронили на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила
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