Тагильчанин Сергей Брагин погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
На фронт Сергей Брагин отправился в середине лета 2023 года. На момент гибели ему было 36 лет.
По словам родственников, тагильчанин был настоящим патриотом. При жизни являлся позитивным, отзывчивым и добрым человеком. Родные считают смерть Сергея невосполнимой утратой, сообщил паблик «Типичный тагильчанин» ВКонтакте.
Прощание с бойцом пройдет 1 апреля 2024 года. Провожать бойца в последний путь будут в 12.30 в большом зале «Реквиема» на улице Челюскинцев, 47.
Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.
Ранее стало известно, что в поселках под Нижним Тагилом похоронили двух военнослужащих, погибших на СВО.