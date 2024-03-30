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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

ГИБДД перекрыла трассу в Нижнем Тагиле из-за угрозы обрушения моста

Трасса рядом с Нижним Тагилом перекрыта из-за риска обрушения мостовой конструкции

30 марта 2024, 13:01
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

ГИБДД перекрыла трассу в Нижнем Тагиле из-за угрозы обрушения моста

Ограничения для проезда транспорта введены 30 марта в обоих направлениях на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов со 146 по 153 километр.

В Госавтоинспекции пояснили, что объезд для автомобилистов организовали через Серебрянский тракт. Там дежурят экипажи ДПС, которые оказываю водителям необходимую помощь.

На этом участке находятся два мостовых сооружения, по которым ОД «Тагил без ям» направлял обращения в правительство Свердловской области. Один из путепроводов в данный момент ремонтируют. Возможно, угроза обрушения связана с ошибкой строителей, — сообщил председатель общественной организации Никита Чапурин.

Журналист TagilCity.ru был на обоих мостах в 2022 и 2023 годах и проверял их состояние, которое оказалось неудовлетворительным. Оба они находятся над улицей Геологов.

Мост на лице Геологов 2022 годМост на лице Геологов 2022 год
Мост на лице Геологов 2022 годМост на лице Геологов 2022 год
Мост на лице Геологов 2022 годМост на лице Геологов 2022 год
Мост на лице Геологов 2022 год
Фото: tagilcity.ru
Второй мост на лице Геологов 2023 годВторой мост на лице Геологов 2023 год
Второй мост на лице Геологов 2023 год
Фото: tagilcity.ru
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#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Мост#Автомобиль#Обрушение#Водители#Ограничения#Екатеринбург#Евгения Сафина#Перекрытие дорог
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