Трасса рядом с Нижним Тагилом перекрыта из-за риска обрушения мостовой конструкции

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Госавтоинспекции пояснили, что объезд для автомобилистов организовали через Серебрянский тракт. Там дежурят экипажи ДПС, которые оказываю водителям необходимую помощь.
На этом участке находятся два мостовых сооружения, по которым ОД «Тагил без ям» направлял обращения в правительство Свердловской области. Один из путепроводов в данный момент ремонтируют. Возможно, угроза обрушения связана с ошибкой строителей, — сообщил председатель общественной организации Никита Чапурин.
Журналист TagilCity.ru был на обоих мостах в 2022 и 2023 годах и проверял их состояние, которое оказалось неудовлетворительным. Оба они находятся над улицей Геологов.