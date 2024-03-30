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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

В Нижнем Тагиле три водителя нарушили ПДД и проехали на красный сигнал светофора

Три авто друг за другом пролетели на красный свет в Нижнем Тагиле

30 марта 2024, 12:27
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле три водителя нарушили ПДД и проехали на красный сигнал светофора

Днем 30 марта в Нижнем Тагиле на камеру очевидцев попали сразу три автомобиля, водители которых нарушили правила дорожного движения. Они проехали на красный сигнал светофора.

Нарушителей зафиксировали на Восточном шоссе около поворота у газовой заправки на Сухоложский поселок, на улицу Цементную. Видео предоставил подписчик редакции TagilCity.ru.

Водитель-очевидец остановился на красный сигнал светофора. В это время на большой скорости темный автомобиль пролетел мимо, чуть не спровоцировав дорожную аварию. Машину занесло, она чудом не задела транспорт, ехавший в попутном направлении. Следом за первым автомобилистом на запрещающий сигнал проехал и второй. Третий автомобилист нарушил ПДД, совершая поворот.

Трое на красный! Весна, дураки оттаяли, ездить страшно, — считает автомобилистка-тагильчанка.

А в Екатеринбурге на красный свет проехал водитель пассажирского автобуса. За это он получил штраф в тысячу рублей.

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