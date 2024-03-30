Три авто друг за другом пролетели на красный свет в Нижнем Тагиле

Водитель-очевидец остановился на красный сигнал светофора. В это время на большой скорости темный автомобиль пролетел мимо, чуть не спровоцировав дорожную аварию. Машину занесло, она чудом не задела транспорт, ехавший в попутном направлении. Следом за первым автомобилистом на запрещающий сигнал проехал и второй. Третий автомобилист нарушил ПДД, совершая поворот.