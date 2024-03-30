Три авто друг за другом пролетели на красный свет в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Нарушителей зафиксировали на Восточном шоссе около поворота у газовой заправки на Сухоложский поселок, на улицу Цементную. Видео предоставил подписчик редакции TagilCity.ru.
Водитель-очевидец остановился на красный сигнал светофора. В это время на большой скорости темный автомобиль пролетел мимо, чуть не спровоцировав дорожную аварию. Машину занесло, она чудом не задела транспорт, ехавший в попутном направлении. Следом за первым автомобилистом на запрещающий сигнал проехал и второй. Третий автомобилист нарушил ПДД, совершая поворот.
Трое на красный! Весна, дураки оттаяли, ездить страшно, — считает автомобилистка-тагильчанка.
А в Екатеринбурге на красный свет проехал водитель пассажирского автобуса. За это он получил штраф в тысячу рублей.