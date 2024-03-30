В 2024 году лесные пожары в Свердловской области начались на несколько месяцев раньше

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
С начала 2024 года зафиксировано 22 возгорания в лесных массивах Среднего Урала, говорится в сводке регионального МЧС.
Площадь лесных пожаров небольшая — 8,52 га, 21 пожар удалось потушить в первый день. Однако спасателей тревожит тот факт, что в 2023 году зимой и в начале весны лесных пожаров в регионе не было.
Официально пожароопасный сезон в Свердловской области начнется 5 апреля, хотя изначально анонсировалась другая дата — 10 апреля. Сроки изменил губернатор Евгений Куйвашев. На борьбу с огнем из регионального бюджета выделен почти миллиард рублей.
В Нижнем Тагиле ранее отчитались о готовности к пожароопасному сезону. Город закупил специальное оборудование для создания минерализованных полос.