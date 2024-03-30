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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

В Свердловской области начали гореть леса

В 2024 году лесные пожары в Свердловской области начались на несколько месяцев раньше

30 марта 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области начали гореть леса

С начала 2024 года зарегистрировано 22 лесных пожара в Свердловской области. В 2023 году леса в это время еще не горели.

С начала 2024 года зафиксировано 22 возгорания в лесных массивах Среднего Урала, говорится в сводке регионального МЧС.

Площадь лесных пожаров небольшая — 8,52 га, 21 пожар удалось потушить в первый день. Однако спасателей тревожит тот факт, что в 2023 году зимой и в начале весны лесных пожаров в регионе не было.

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Официально пожароопасный сезон в Свердловской области начнется 5 апреля, хотя изначально анонсировалась другая дата — 10 апреля. Сроки изменил губернатор Евгений Куйвашев. На борьбу с огнем из регионального бюджета выделен почти миллиард рублей.

В Нижнем Тагиле ранее отчитались о готовности к пожароопасному сезону. Город закупил специальное оборудование для создания минерализованных полос.

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#Свердловская область#Деньги#Огонь#Тушение пожаров#Екатеринбург#Лесные пожары#МЧС#Пожароопасный сезон#Дарья Бобровицкая
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