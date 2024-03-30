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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург-Тюмень

В Пышминском районе в ДТП с фурой погибли двое и пострадал один человек

30 марта 2024, 09:55
Фото: ГИБДД Свердловской области

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург-Тюмень

Водитель автомобиля Dashing влетел в МАЗ, который двигался в попутном направлении, на 165 км трассы Екатеринбург — Тюмень

В иномарке находились трое: супружеская пара из Удмуртии и житель Тюмени. Управлял автомобилем мужчина 1985 года рождения. По какой причине он врезался в попутный МАЗ, устанавливает следственная группа. Водитель фуры в момент столкновения был трезв, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Погибший водитель имел 10-летний стаж вождения, правила дорожного движения никогда не нарушал. Вместе с ним еще до прибытия медиков погиб пассажир 1966 года рождения. Супругу погибшего водителя 1987 года рождения скорая помощь экстренно доставила в Пышминскую ЦРБ.

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Грузовиком МАЗ управлял опытный водитель 1979 года рождения — за рулем он провел более 27 лет. За эти годы на него зарегистрирован лишь один протокол.

Ранее при лобовом столкновении с грузовиком на Тюменском тракте погиб полицейский из Заречного.

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