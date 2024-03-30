Вице-президент ТПП РФ рассказал об актуальности конкурса по коммерческому арбитражу

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В ТПП РФ отметили, что актуальность конкурса обеспечена включением тем, связанных с санкционной повесткой. К примеру, игровое дело, которое стало основой конкурса, практически на 80 — 90% коснулось санкций, которые сегодня преодолевает российская экономика, рассказал вице-президент ТПП Вадим Чубаров.
В подтверждение своих слов он привел данные по искам, поступающим в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. В прошлом году было зарегистрировано 215 заявлений от компаний из 48 стран, и все они касаются международных споров.
«Дело в том, что, когда не исполняются контракты и либо наши компании, либо компании из других стран обращаются за тем, чтобы взыскать то, что положено, как они считают, по договору, очень часто ответчики прибегают к защите в виде этих санкций как обстоятельства непреодолимой силы. Тем не менее иски заявлены, решение нужно выносить, вот такое решение было вынесено, и это же самое дело перекочевало как игровое дело в конкурс», — говорит Чубаров.
Участниками правового состязания стали учащиеся крупных вузов Москвы и Петербурга, а также других областных центров. Были сформированы команды из восьми стран. Нынешний год, кстати, отмечен нововведением — была открыта китайская секция, в которой соревновались четыре команды.
Кристина Проскурина из Высшей школы права «Адилет» (г. Алматы) привела пример наиболее интересного кейса, предложенного участникам оргкомитетом конкурса. Ребятам предстояло разрешить спорные моменты, возникшие между резидентами России и ЕС, заключившими совместный договор. Основной задачей стало формирование двух правовых позиций и доказательство их правомочности перед судьями.
«Кейс достаточно большой, необходимо было изучить большое количество материалов, тонкостей, владеть не только материалами дела, но и действующим законодательством Российской Федерации и иметь определенные знания в международном праве», — рассказала Проскурина.
В ТПП РФ отметили, что подобные конкурсы не только повышают правовые знания студентов, но и готовят будущие кадры для арбитражных инстанций.
«Мы заинтересованы в том, чтобы популяризировать не только Международный коммерческий арбитражный суд, а вообще международный коммерческий арбитраж как способ разрешения споров, но и, конечно, мы надеемся на то, что эти ребята завтра-послезавтра придут к нам или как докладчики, или как арбитры, или как представители сторон, но это уже будет высокий подготовленный уровень, и нам не стыдно за этих ребят, когда они будут представлять интересы наших компаний за рубежом. Они готовы», — подчеркнул Вадим Чубаров.
В финале конкурса арбитры определили четыре команды победителей. Их участники пройдут стажировку в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России.