Вся надежда на паводок: водохранилища Екатеринбурга заполнены лишь на 50%

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В столице Среднего Урала осталось не так много запасов чистой питьевой воды. По данным на конец марта, водохранилища Екатеринбурга заполнены в среднем на 50%, а в некоторых водоемах уровень воды опустился до очень низких отметок, доложил на заседании противопаводковой комиссии глава городского «Водоканала» Кирилл Шутов.
Из городских водохранилищ лишь Волчихинское заполнено на 55,5%. По остальным складывается более тревожная ситуация. Нужно надеяться на благоприятное развитие паводковой ситуации, подчеркнул Шутов. При этом гидротехнические сооружения Екатеринбурга к приему паводковых вод готовы.
Ранее главный свердловский синоптик Галина Шепоренко заявила, что снег в Свердловской области может задержаться до конца апреля из-за большого количества осадков. В 2023 году земля практически очистилась от снега в конце марта.