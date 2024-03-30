tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В водохранилищах Екатеринбурга осталось менее 50% запасов питьевой воды

Вся надежда на паводок: водохранилища Екатеринбурга заполнены лишь на 50%

30 марта 2024, 10:15
Фото: 1MI

В водохранилищах Екатеринбурга осталось менее 50% запасов питьевой воды

Как минимум в двух водохранилищах Екатеринбурга воды очень мало. Верхне-Макаровское водохранилище заполнено на 41%, а Ново-Мариинское — лишь на 21%.

В столице Среднего Урала осталось не так много запасов чистой питьевой воды. По данным на конец марта, водохранилища Екатеринбурга заполнены в среднем на 50%, а в некоторых водоемах уровень воды опустился до очень низких отметок, доложил на заседании противопаводковой комиссии глава городского «Водоканала» Кирилл Шутов.

Из городских водохранилищ лишь Волчихинское заполнено на 55,5%. По остальным складывается более тревожная ситуация. Нужно надеяться на благоприятное развитие паводковой ситуации, подчеркнул Шутов. При этом гидротехнические сооружения Екатеринбурга к приему паводковых вод готовы.

Подготовка к весенним паводкам началась в Свердловской области
Узнать подробнее

Ранее главный свердловский синоптик Галина Шепоренко заявила, что снег в Свердловской области может задержаться до конца апреля из-за большого количества осадков. В 2023 году земля практически очистилась от снега в конце марта.

Читайте также:
Доптехника выходит на трассы Свердловской области из-за метелейСильных паводков не ожидается в Свердловской областиПодготовка к весеннему паводку началась в Нижнем Тагиле
#Снег#Паводок#Вода#Питьевая вода#Природа#Водохранилище#Уровень воды#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
Вчера, 05:51
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
Вчера, 12:11
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
28 марта, 11:46
6,5 лет колонии назначили 18-летнему юноше за насилие над девочкой в Екатеринбурге
Вчера, 13:56
Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командира семье бойца СВО из Тагила
Вчера, 14:03
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
28 марта, 04:48
"