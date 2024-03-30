Вся надежда на паводок: водохранилища Екатеринбурга заполнены лишь на 50%

В столице Среднего Урала осталось не так много запасов чистой питьевой воды. По данным на конец марта, водохранилища Екатеринбурга заполнены в среднем на 50%, а в некоторых водоемах уровень воды опустился до очень низких отметок, доложил на заседании противопаводковой комиссии глава городского «Водоканала» Кирилл Шутов.