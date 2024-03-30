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Published Сегодня, 08:23

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В Нижнем Тагиле 700 подростков будут работать летом в трудовых отрядах мэра

Запись в трудовые лагеря мэра стартует в Нижнем Тагиле 1 апреля

30 марта 2024, 08:23
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле 700 подростков будут работать летом в трудовых отрядах мэра

С 1апреля 2024 года в Нижнем Тагиле начнется запись подростков, которые желают поработать летом в трудовых отрядах мэра. Планируется набрать не менее 700 человек.

Поучаствовать в благоустройстве города могут дети от 14 до 18 лет. Функционировать трудовые отряды будут в летний период, с 3 июня по 25 августа.

Запись всех желающих начнется 1 апреля и закончится 3 апреля. В этом году заявки будут приниматься на электронные почты объектов в которых организуют временное трудоустройство. Ознакомиться со списком адресов и интересующей информацией можно на официальном сайте ГДМ. Если у заявителей возникнут какие-либо вопросы, то за консультацией нужно позвонить по телефону 8 (3435) 41-10-20.

Как и в прошлые годы, несовершеннолетние жители Нижнего Тагила будут задействованы в уборке общественных территорий, обустройством клумб, мытьем мебели в школах и домах творчества.

Помимо отрядов мэра, подростки могут обратиться по поводу трудоустройства в центр занятости. Вакансии на лето им предоставляют так же и различные предприятия города.

700 подростков записались в отряды мэра в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Работа#Администрация#Подростки#Екатеринбург#Евгения Сафина#Трудовые отряды
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