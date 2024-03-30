Запись в трудовые лагеря мэра стартует в Нижнем Тагиле 1 апреля

Запись всех желающих начнется 1 апреля и закончится 3 апреля. В этом году заявки будут приниматься на электронные почты объектов в которых организуют временное трудоустройство. Ознакомиться со списком адресов и интересующей информацией можно на официальном сайте ГДМ. Если у заявителей возникнут какие-либо вопросы, то за консультацией нужно позвонить по телефону 8 (3435) 41-10-20.