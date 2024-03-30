Запись в трудовые лагеря мэра стартует в Нижнем Тагиле 1 апреля

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Поучаствовать в благоустройстве города могут дети от 14 до 18 лет. Функционировать трудовые отряды будут в летний период, с 3 июня по 25 августа.
Запись всех желающих начнется 1 апреля и закончится 3 апреля. В этом году заявки будут приниматься на электронные почты объектов в которых организуют временное трудоустройство. Ознакомиться со списком адресов и интересующей информацией можно на официальном сайте ГДМ. Если у заявителей возникнут какие-либо вопросы, то за консультацией нужно позвонить по телефону 8 (3435) 41-10-20.
Как и в прошлые годы, несовершеннолетние жители Нижнего Тагила будут задействованы в уборке общественных территорий, обустройством клумб, мытьем мебели в школах и домах творчества.
Помимо отрядов мэра, подростки могут обратиться по поводу трудоустройства в центр занятости. Вакансии на лето им предоставляют так же и различные предприятия города.