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Льдина с 12 рыбаками откололась на Белоярском водохранилище

12 рыбаков чуть не утонули на Белоярском водохранилище

31 марта 2024, 06:46
Фото: 1MI

Льдина с 12 рыбаками откололась на Белоярском водохранилище

Сотрудники МЧС спасли 12 рыбаков на отколовшейся льдине на Белоярском водохранилище. Инцидент случился 30 марта 2024 года.

Льдина, на которой находились люди, в какой-то момент откололась. В ближайшее время к реке прибыли сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Вскоре всех рыбаков, застрявших на середине водоема, доставили к берегу. Спасатели провели с ними профилактическую беседу о том, что находиться на водоеме весной опасно.

Напомним, 26 марта 2024 года на Белоярском водохранилище оказались подо льдом два человека, которые решили порыбачить. Их вытащили на берег спасатели, однако от медпомощи они отказались. Транспорт, на котором приехали рыбаки, утонул.

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