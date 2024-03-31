Биолог Лялина: Томатный сок помогает снять напряжение и стресс

Posted 31 марта, 09:07
Published 31 марта, 09:07
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Ирина Лялина отметила, что томаты состоят на 90% из воды, поэтому томатный сок является диетическим продуктом. В нем содержатся витамины А, С, В6, РР, К, Мg, органические кислоты и пектиновые вещества. Пить томатный сок полезно для снятия напряжения и стресса, так как способствует выделению гормона радости — серотонина. Красный цвет ягоды указывает на наличие антиоксиданта — ликопина, пишут «Известия».
Томатный сок полезен для поддержания молодости и профилактики сердечных заболеваний, так как он снижает плохой холестерин, повышает эластичность сосудов и предотвращает образование тромбов. Больше всего ликопина содержится в кожуре и переспелых помидорах. Некоторое количество витаминов разрушается при приготовлении томатного сока, но количество ликопина, наоборот, увеличивается при термической обработке, особенно в вяленых помидорах.
Эксперт советует пить не более двух стаканов томатного сока в день, желательно за 30 минут до или после еды. Она отмечает, что этот сок имеет желчегонные и противовоспалительные свойства, поэтому полезен для людей с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки. Томатный сок без сахара рекомендуется диабетикам, детям и тем, кто хочет похудеть. Он также может быть полезен для беременных женщин, помогая справиться с токсикозом, отеками и запорами. Однако грудным кормящим мамам не рекомендуется его употреблять, так как он может вызвать диарею и аллергическую реакцию у детей.
К томатному соку можно добавить свежий сладкий перец, зелень, орехи, сметану или сливки, чтобы разнообразить его вкус. Лучше всего выбирать сезонные спелые помидоры для приготовления сока, а не зимние тепличные. При покупке магазинного сока следует обращать внимание на этикетку и предпочитать продукты без консервантов, ароматизаторов, соли и сахара, а также без заменителей сахара. Рекомендуется выбирать томатные соки, предназначенные для детского питания, так как их технология приготовления сертифицирована по ГОСТу.