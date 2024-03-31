Биолог Лялина: Томатный сок помогает снять напряжение и стресс

Эксперт советует пить не более двух стаканов томатного сока в день, желательно за 30 минут до или после еды. Она отмечает, что этот сок имеет желчегонные и противовоспалительные свойства, поэтому полезен для людей с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки. Томатный сок без сахара рекомендуется диабетикам, детям и тем, кто хочет похудеть. Он также может быть полезен для беременных женщин, помогая справиться с токсикозом, отеками и запорами. Однако грудным кормящим мамам не рекомендуется его употреблять, так как он может вызвать диарею и аллергическую реакцию у детей.