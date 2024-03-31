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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Девушку в Екатеринбурге вышвырнули из ночного клуба

Девушку в Екатеринбурге вышвырнули из ночного клуба

31 марта 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге девушку, пришедшую в ночной клуб Duty Free, грубо выставили на улицу.

Девушка, лежавшая на полу, спрашивала, за что с ней так поступают, а также говорила что-то про телефон. Мужчины в камуфляжной одежде нецензурно ругались на нее, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».

Видео: Telegram-канал «Безумный Екб»

Люди, стоявшие рядом, смеялись над происходящим. В какой-то момент ее схватили и дотащили до выхода из клуба. По какой причине с девушкой грубо обошлись — неизвестно.

Напомним, в Екатеринбурге уволили двух сотрудников ТЦ «Гринвич» из-за видео. Они сняли потасовку между охранниками торгового центра и пьяным посетителем.

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