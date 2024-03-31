Девушку в Екатеринбурге вышвырнули из ночного клуба

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Девушка, лежавшая на полу, спрашивала, за что с ней так поступают, а также говорила что-то про телефон. Мужчины в камуфляжной одежде нецензурно ругались на нее, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».
Люди, стоявшие рядом, смеялись над происходящим. В какой-то момент ее схватили и дотащили до выхода из клуба. По какой причине с девушкой грубо обошлись — неизвестно.
Напомним, в Екатеринбурге уволили двух сотрудников ТЦ «Гринвич» из-за видео. Они сняли потасовку между охранниками торгового центра и пьяным посетителем.