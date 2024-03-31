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«ГАЗель» загорелась в Нижнем Тагиле

«ГАЗель» загорелась в Нижнем Тагиле

31 марта 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле воспламенился автомобиль ГАЗ на улице Монтажников. Пожар случился вечером 30 марта 2024 года.

Очевидцы вызвали спасателей к месту ЧП. Вскоре приехало шесть специалистов, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Возгорание сотрудниками ведомства было ликвидировано в течение двух минут. О пострадавших информации нет. Вследствие чего загорелось транспортное средство — неизвестно.

Напомним, 28 марта 2024 года в Екатеринбурге случилось возгорание автомобиля Honda Civic около торгового центра «Омега». Огонь вскоре устранили 10 специалистов. Пострадавших в результате пожара нет.

Иномарка загорелась в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Огонь#Автомобиль#ГАЗ#Возгорание#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#МЧС#Инцидент
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