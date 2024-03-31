«ГАЗель» загорелась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Очевидцы вызвали спасателей к месту ЧП. Вскоре приехало шесть специалистов, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Возгорание сотрудниками ведомства было ликвидировано в течение двух минут. О пострадавших информации нет. Вследствие чего загорелось транспортное средство — неизвестно.
Напомним, 28 марта 2024 года в Екатеринбурге случилось возгорание автомобиля Honda Civic около торгового центра «Омега». Огонь вскоре устранили 10 специалистов. Пострадавших в результате пожара нет.