Массовое ДТП произошло в Березовском на мосту

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Водитель Hyundai, не справившись с управлением, оказался на встречной полосе и влетел в два автомобиля. По словам очевидца, один из них чуть не рухнул с моста, пишет Е1.
В аварии пострадали водители автомобилей, а также пассажир Nissan. С полученными травмами их увезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В ГИБДД проводят проверку по факту ЧП.
Напомним, 30 марта 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали два человека. Автоинспекторы организовали для других транспортов объезд.