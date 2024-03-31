tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Массовое ДТП произошло в Березовском на мосту

Массовое ДТП произошло в Березовском на мосту

31 марта 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
В Березовском случилось дорожное происшествие с участием автомобилей Nissan Almera, Hyundai Solaris и Lada Granta. ДТП случилось 30 марта 2024 года.

Водитель Hyundai, не справившись с управлением, оказался на встречной полосе и влетел в два автомобиля. По словам очевидца, один из них чуть не рухнул с моста, пишет Е1.

В аварии пострадали водители автомобилей, а также пассажир Nissan. С полученными травмами их увезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В ГИБДД проводят проверку по факту ЧП.

Напомним, 30 марта 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали два человека. Автоинспекторы организовали для других транспортов объезд.

Три ребенка и 10 взрослых пострадали за сутки в ДТП в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека погибло на трассе Тюмень — Ханты-МансийскРебенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем ТагилеВодитель и пассажир пострадали в ДТП в Екатеринбурге
#Происшествия#Больница#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Березовский#Водители#ЧП#Пострадавшие#Массовое дтп#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
Сегодня, 07:05
Розовый снег: в Нижем Тагиле объявились убийцы собак?
Вчера, 12:40
Трасса рядом с Нижним Тагилом перекрыта из-за риска обрушения мостовой конструкции
Вчера, 13:01
Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли
Сегодня, 06:52
12 рыбаков чуть не утонули на Белоярском водохранилище
Сегодня, 06:46
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
29 марта, 12:11
"