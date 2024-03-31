«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера

Евгений уверен, что такие терминалы неудобны еще и для пожилых людей, многие из которых не пользуются сенсорными телефонами. Сложности, очевидно, с таким терминалом бывают и у продавцов. По словам одного из предпринимателей Нижнего Тагила, он собирается отказаться в своей торговой точке от нового арендованного терминала Сбера. По его словам, порой он зависает и продавцу приходится самостоятельно возвращать устройство к работе.