«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
С недавних пор во многих магазинах появились новые терминалы оплаты от Сбера. Они представляют собой сенсорный экран на подставке, к которому можно как приложить банковскую карту, так и считать QR-код для оплаты через СБП. В иных торговых точках можно встретить устаревшие терминалы от Verifone — с кнопками и экраном.
По словам Евгения Быкова, незрячим пользоваться новыми устройствами невозможно. По этому поводу он не раз писал обращения в Сбер.
Пытаюсь понять, как пользоваться терминалами оплаты, которые не имеют привычной клавиатуры. Пользоваться ими по сути невозможно. Было написано несколько обращений, они ссылаются на СБП-оплату, оплату по биометрии и прочие такие новшества. Ну, во-первых, они не везде есть. Во-вторых, Сбер говорит, что они не заставляют магазины ставить такие устройства, те сами арендуют. Я считаю, что если Сбер оказывает эту услугу, то она должна быть доступна для всех и каждого в отдельности, — рассказал Евгений корреспонденту TagilCity.ru.
Тагильчанин отметил, что порой карта не срабатывает по бесконтактной оплате и приходится вставлять ее в этот терминал. В этом случае необходимо вводить пин-код, чтобы расплатиться, а незрячему человеку сделать это на чужом устройстве сложно. Ранее мы рассказывали, как Евгений интегрировал в свою жизнь смартфон и различные программы для пользования людьми без зрения.
Вот какой ответ по проблеме дали Евгению в техподдержке Сбера:
Сейчас мы ищем решение, которое позволит всем клиентам обслуживаться комфортно и без ограничений. Простите за временные трудности. А как быть в данное время, если такие терминалы появляются с каждым днем в больших точках продаж? Понимаем, сейчас могут быть некоторые неудобства с оплатой, но мы предлагаем множество разных вариантов: биометрия, СБП, QR. Можно подобрать наиболее подходящий.
Мы решили проверить, как Евгений расплачивается за товар посредством этого терминала. Ходить от офиса Сбербанка далеко не пришлось — неподалеку была открыта булочная, в которой как раз-таки стоял аппарат, о котором говорил Евгений. Сомнения подтвердились. Женя выбрал сок за 25 рублей и решил расплатиться по карте.
Продавщица отдала молодому человеку товар и помогла найти расположение терминала. Однако при прикладывании карты возникли трудности. По всей видимости, из-за того, что Женя случайно провел по экрану рукой, вкладка перелистнулась на какое-то системное меню наподобие, как в андроиде. Продавец вернула первоначальный экран для оплаты, взяла карту покупателя и приложила ее сама к терминалу. Карта не сработала и на этот раз, хотя продавец всячески пыталась провести оплату.
Если вы вставите ее в терминал, я, к сожалению, не смогу ввести пин-код на таком экране, — сказал Женя продавцу.
Тогда продавщица, протянув сок Евгению, сообщила ему, что ничего платить не нужно. За товар расплатится она сама.
Держите сок, ничего не надо. Это я вас угощаю, оставьте, — сказала девушка на кассе.
Евгений Быков отметил, что для него было удивительным, что Сбер ввел новые гаджеты, нехарактерные для доступной среды. Ведь в свое время именно они начали наносить брайлевские надписи на оплату.
Еще они в принципе первые, кто сделал возможность использования банкоматов с помощью наушников, то есть вывод информации в речь. А здесь оступились очень сильно, я считаю. Мне кажется, что такие терминалы хоть и не надо убирать, но не нужно их сильно распространять. Они пишут, что пока возникли временные трудности, они будут вести работы, постараются сделать их доступными, — резюмировал свой поход в магазин незрячий житель Нижнего Тагила.
Также мы спросили мнение у тагильчанки Екатерины Сажиной. Девушка имеет небольшое остаточное зрение и также активно пользуется всеми доступными для незрячих средствами. По ее мнению, оплата по новым терминалам не совсем доступна для тотально незрячих людей. В пользовании им потребуется сторонняя помощь.
Все, что сенсорное, без программ экранного доступа, оно конечно, для незрячих недоступно, никак. Все, что не нащупывается, не представляет возможность этим пользоваться. У меня небольшой остаток зрения есть. Я немного вижу пятнышки, у меня получается пользоваться. Иногда меня спасает возможность оплаты по QR-коду: со своего устройства открываю приложение, мне продавец помогает навести камеру на код, а в телефоне уже все озвучивается, сумма, в частности. Пин-код вводить мне не надо, как и прибегать к самому терминалу. В магазине я еще пользуюсь бесконтактной оплатой, до трех тысяч не нужно вводить код, как-то справляюсь. Тотально слепому без помощи не обойтись, думаю, — поделилась с TagilCity.ru Екатерина Сажина.
Евгений уверен, что такие терминалы неудобны еще и для пожилых людей, многие из которых не пользуются сенсорными телефонами. Сложности, очевидно, с таким терминалом бывают и у продавцов. По словам одного из предпринимателей Нижнего Тагила, он собирается отказаться в своей торговой точке от нового арендованного терминала Сбера. По его словам, порой он зависает и продавцу приходится самостоятельно возвращать устройство к работе.
Чтобы его опять настроить, мы уже научили продавца перезагружать аппарат — выдергивать два провода, и затем повторять операцию. Покупатели тоже недовольны, что приходится ждать, — рассказал корреспонденту владелец магазина бытовых товаров Александр.