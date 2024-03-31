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Неизвестные вандалы в Нижнем Тагиле сломали рог динозавру

Неизвестные вандалы в Нижнем Тагиле сломали рог динозавру

31 марта 2024, 07:38
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле неизвестные сломали рог у скульптуры динозавра, которая стоит в парке Танкостроителей.

О поврежденном арт-объекте рассказала горожанка. Женщина отметила, что в парке отсутствует охрана, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Также тагильчанка предложила в целях профилактики вандализма ставить видеокамеры, чтобы можно было засекать момент порчи имущества, а также штрафовать хулиганов.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестные вандалы обрушили на землю памятник строителям, который расположен на аллее строителей. Ранее его неоднократно разрисовывали.

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