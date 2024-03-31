Неизвестные вандалы в Нижнем Тагиле сломали рог динозавру

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
О поврежденном арт-объекте рассказала горожанка. Женщина отметила, что в парке отсутствует охрана, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Также тагильчанка предложила в целях профилактики вандализма ставить видеокамеры, чтобы можно было засекать момент порчи имущества, а также штрафовать хулиганов.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестные вандалы обрушили на землю памятник строителям, который расположен на аллее строителей. Ранее его неоднократно разрисовывали.