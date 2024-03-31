Подросток в Асбесте управлял машиной без прав

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Подростка задержали сотрудники автоинспекции во время профилактических рейдов. В присутствии матери молодого человека на него составили протокол, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Школьнику грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а также постановка на учет в органы ПДН. Автомобиль, на котором он катался, поместили на специальную стоянку. В ПДН также привлекут к ответственности его родителей за ненадлежащее воспитание.
Напомним, в Кировграде задержали пьяного водителя без прав. Мужчина живет в Екатеринбурге. В отношении него возбудили уголовное дело.