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Подросток в Асбесте управлял машиной без прав

Подросток в Асбесте управлял машиной без прав

31 марта 2024, 06:00
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Асбесте 16-летний школьник, не имея прав на вождение, ехал за рулем автомобиля. За это ему грозит штраф.

Подростка задержали сотрудники автоинспекции во время профилактических рейдов. В присутствии матери молодого человека на него составили протокол, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Школьнику грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а также постановка на учет в органы ПДН. Автомобиль, на котором он катался, поместили на специальную стоянку. В ПДН также привлекут к ответственности его родителей за ненадлежащее воспитание.

Напомним, в Кировграде задержали пьяного водителя без прав. Мужчина живет в Екатеринбурге. В отношении него возбудили уголовное дело.

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