Поселок «Сокол» в составе Нижнего Тагила учредили законом Свердловской области

С законотворческой инициативой Нижнетагильской гордумы перед депутатами Законодательного собрания выступил спикер городской думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн. Он рассказал коллегам о том, что ПГТ с предварительным названием «Сокол» появится на территории 40-го бывшего военного городка. Также он отметил, что в поселке имеется вся необходимая инфраструктура и перспективы будущего развития.