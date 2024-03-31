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Одобрен областной закон о новом поселке «Сокол» в Нижнем Тагиле

Поселок «Сокол» в составе Нижнего Тагила учредили законом Свердловской области

31 марта 2024, 09:19
Фото: tagilcity.ru

Одобрен областной закон о новом поселке «Сокол» в Нижнем Тагиле

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 26 марта рассмотрели законопроект о создании поселка городского типа в Нижнем Тагиле.

С законотворческой инициативой Нижнетагильской гордумы перед депутатами Законодательного собрания выступил спикер городской думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн. Он рассказал коллегам о том, что ПГТ с предварительным названием «Сокол» появится на территории 40-го бывшего военного городка. Также он отметил, что в поселке имеется вся необходимая инфраструктура и перспективы будущего развития.

Фото: tagilcity.ru

В образовавшемся поселке проживает 1169 человек, есть дорожно-транспортная инфраструктура и инженерные коммуникации. А объекты, ранее принадлежавшие военному городку, были переданы в собственность Нижнего Тагила. Раудштейн отметил, что ранее в генплане городского округа были предусмотрены мероприятия по созданию нового населенного пункта.

Нас поддержали и закон такой приняли в Свердловской области. Таким образом, поселок городского типа учрежден в составе Нижнего Тагила, — сообщил думцам 28 марта председатель думы города Вадим Раудштейн.

Депутат Законодательного собрания Вячеслав Погудин, пояснил редакции TagilCity.ru, что такие процедуры происходят в соответствии с федеральным законодательством.

Насколько это уникально, мне кажется, что нет. Были прецеденты, уже проходили такие законодательные решения. В городке есть вся необходимая социально-бытовая инфраструктура, довольно самодостаточный населенный пункт. Процедурно важно было определить границы включения этого ПГТ в состав Нижнего Тагила юридически. С принятием закона это произошло. Название тоже историческое сохранилось. Все депутаты единодушно с пониманием приняли тот законопроект. Такой шаг, такая процедура для дальнейшего развития и жизни городка уже определена. Сейчас будет поддержка со стороны города и области, там есть над чем работать — и по жилью, и благоустройству, — сказал корреспонденту редакции депутат ЗакСО.

Вячеслав Погудин отметил, что это финальный этап образования нового населенного пункта. Впереди только оформление документов мэрией Нижнего Тагила, программа развития которого теперь будет включать в себя развитие поселка городского типа Сокол.

Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила
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Добавим, что за название «Сокол» проголосовало большинство участников опроса, инициированного мэрией Нижнего Тагила. Войдя в состав муниципалитета, жители бывшей Покровки смогут рассчитывать на участие в нацпроектах и иных мерах поддержки территории.

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