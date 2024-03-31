При входе в Драматический театр в Нижнем Тагиле будет стоять вооруженная охрана

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Руководство театра напоминает посетителям о том, что не стоит брать с собой на спектакли большие рюкзаки и сумки.
Кроме того, тагильчан попросили приходить в театр заранее, а не перед началом постановки, рассказали в Драмтеатре Нижнего Тагила.
Напомним, в Екатеринбурге решили усилить охрану в парке Маяковского, а также в других крупных общественных местах в городе. Также были проверены системы безопасности.