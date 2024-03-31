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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

При входе в Драматический театр в Нижнем Тагиле будет стоять вооруженная охрана

При входе в Драматический театр в Нижнем Тагиле будет стоять вооруженная охрана

31 марта 2024, 09:03
Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила»
В Драматическом театре в Нижнем Тагиле поставят вооруженных охранников. Пост будет находиться возле входа в учреждение.

Руководство театра напоминает посетителям о том, что не стоит брать с собой на спектакли большие рюкзаки и сумки.

Кроме того, тагильчан попросили приходить в театр заранее, а не перед началом постановки, рассказали в Драмтеатре Нижнего Тагила.

Напомним, в Екатеринбурге решили усилить охрану в парке Маяковского, а также в других крупных общественных местах в городе. Также были проверены системы безопасности.

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