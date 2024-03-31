Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли

В некоторых других школах пропускной режим работает уже с начала учебного года, например, горно-металлургическая школа на Газетной. В сентябре 2024 года там поставили новый забор и домофон на воротах, и попасть на территорию школы без специального пропуска нельзя. Школа №5 в том числе, пропускная система работает там уже второй год. Сейчас дети на каникулах, и будет ли какое-либо усиление пропускного режима, станет известно уже только в новой четверти, родителям пока ничего не сообщали, выяснила редакция TagilCity.ru.