Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:55
В мессенджерах родителям стали приходить сообщения об усилении мер безопасности в виду трагических событий в «Крокус Сити Холл». В этих сообщениях родителей предупредили, что теперь вход в учебное заведение будет осуществляться исключительно по пропускам, специальным пластиковым картам.
Уважаемые родители (законные представители) учащихся МБОУ СОШ № 55!
В связи с усилением антитеррористической безопасности вход на территорию школы с 1 апреля будет осуществляться строго по пропускам (белым пластиковым картам).
Карту необходимо использовать 2 раза:
1) при проходе через калитку на территорию школы;
2) в помещении школы через турникет.
Если ваш ребёнок потерял пропуск, то необходимо срочно подать заявку классному руководителю. Стоимость пропуска при потере 50 рублей.
Без карты никого не пустят.
В школах, видимо, опять ужесточают меры пропуска после теракта. Нам давно сделали эти карты, года два назад. Сначала дети проходили только по ним. Потом как-то забили на это. Через калитку просто по системе домофона проходили, а через рамки в школе всех пропускали потоком. Сейчас снова всё возвращают. Скорее всего опять очереди будут на входе в само здание школы, — рассказала TagilCity.ru родительница одного из учеников.
В некоторых других школах пропускной режим работает уже с начала учебного года, например, горно-металлургическая школа на Газетной. В сентябре 2024 года там поставили новый забор и домофон на воротах, и попасть на территорию школы без специального пропуска нельзя. Школа №5 в том числе, пропускная система работает там уже второй год. Сейчас дети на каникулах, и будет ли какое-либо усиление пропускного режима, станет известно уже только в новой четверти, родителям пока ничего не сообщали, выяснила редакция TagilCity.ru.