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Пьяный мужчина в Екатеринбурге разделся и разгромил мясной магазин

Пьяный мужчина в Екатеринбурге разделся и разгромил мясной магазин

31 марта 2024, 10:14
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пьяный мужчина разделся и устроил дебош в мясном магазине. Инцидент произошел на улице Титова.

Горожанин, стянув в себя футболку, принялся ломиться в двери магазина и, по словам очевидицы, разбил окно. Сотрудники вызвали правоохранителей, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Мужчину задержали и составили в отношении него протокол за мелкое хулиганство. В связи с тем, что екатеринбуржец вел себя неадекватно, его передали сотрудникам скорой помощи, рассказали в полиции Екатеринбурга.

Причину своего поведения дебошир объяснить не смог.

Напомним, 11 марта 2024 года в Нижнем Тагиле пьяный мужчина устроил дебош в подъезде дома, где он живет. При этом он вооружился ножом и каким-то оружием.

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