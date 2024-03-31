Пьяный мужчина в Екатеринбурге разделся и разгромил мясной магазин

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Горожанин, стянув в себя футболку, принялся ломиться в двери магазина и, по словам очевидицы, разбил окно. Сотрудники вызвали правоохранителей, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
Мужчину задержали и составили в отношении него протокол за мелкое хулиганство. В связи с тем, что екатеринбуржец вел себя неадекватно, его передали сотрудникам скорой помощи, рассказали в полиции Екатеринбурга.
Причину своего поведения дебошир объяснить не смог.
Напомним, 11 марта 2024 года в Нижнем Тагиле пьяный мужчина устроил дебош в подъезде дома, где он живет. При этом он вооружился ножом и каким-то оружием.