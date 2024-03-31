Сотрудники полиции устроили облаву на ночные клубы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В некоторых заведениях были выявлены нарушения. Так, например, в одном из баров продавали нелицензионный алкоголь, а среди присутствовавших обнаружились подростки, не достигшие 18 лет, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев.
Также были задержаны посетители, пребывавшие в состоянии наркотические опьянения. По словам очевидцев, которые находились в баре на улице 8 марта, пришедшие правоохранители проверили у всех документы, однако никого не забрали, пишет Е1.
Напомним, до 31 марта 2024 года в Нижнем Тагиле автоинспекторы проводят рейды, выявляя пьяных водителей.