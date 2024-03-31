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Сотрудники полиции устроили облаву на ночные клубы Екатеринбурга

Сотрудники полиции устроили облаву на ночные клубы Екатеринбурга

31 марта 2024, 12:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели проверки в ночных клубах. Данные мероприятия прошли ночью 31 марта 2024 года.

В некоторых заведениях были выявлены нарушения. Так, например, в одном из баров продавали нелицензионный алкоголь, а среди присутствовавших обнаружились подростки, не достигшие 18 лет, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев.

Также были задержаны посетители, пребывавшие в состоянии наркотические опьянения. По словам очевидцев, которые находились в баре на улице 8 марта, пришедшие правоохранители проверили у всех документы, однако никого не забрали, пишет Е1.

Напомним, до 31 марта 2024 года в Нижнем Тагиле автоинспекторы проводят рейды, выявляя пьяных водителей.

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