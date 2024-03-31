Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?

Четвертая и последняя спортивная локация. На этот раз целый стадион. Он носит имя «Старт». Стадион используется под нужды спортсменов по легкой атлетике, футболистов, а зимой — хоккеистов, а еще в комплексе есть детская секция по фигурному катанию. Тут проводят соревнования по стритболу и фигурному катанию. На данный момент на стадионе занимаются действующие команды по футболу и хоккею. А еще на льду этого стадиона забивал свои первые шайбы нападающий «Спартака» и сборной России Иван Морозов.