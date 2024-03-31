Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Первой локацией стал спорткомплекс «Мельничная». По словам местных жителей, одно из самых популярных мест в Верхней Салде. Комплекс включает в себя горнолыжный спуск, трассу для лыжников и горку для любителей сноутюбинга. Тут же можно взять в аренду спортивный инвентарь, если нет собственного. В спорткомплексе тренируются мастера спорта, а также призеры различного уровня соревнований.
Дети верхнесалдинцев ходят сюда заниматься в секции по лыжным видам спорта. Больше сотни ребят уже не первый год бегают на лыжах и прыгают с трамплина. Из спорткомплекса вышел не один чемпион области. А еще там есть ратрак — специальная машина, которая помогает обслуживать склон и лыжную трассу.
В летний период у нас большой и маленький теннис, роликовые коньки. У нас есть роллерный круг протяженностью 2 км. Лыжная трасса по кольцу составляет 22-25 км в длину. Лыжный спорт с в Салде вообще спорт №1. Очень много областных соревнований по лыжному спорту в нашем комплексе проводится. Посещаемость жителями Салды около 100 человек в день на лыжах и в среднем столько же на сноубордах катаются, — Рассказал редакции TagilCity.ru Вячеслав Котов, директор спорткомплекса.
Следующий спорткомплекс, который посетили журналисты TagilCity.ru, носит название «Чайка». В этом здании физкультуры и спорта есть зал с тренажерами, зал для фитнеса, бассейн, в котором проводят занятия по аквааэробике. Волейбол, баскетбол и даже мини-футбол. Тут проходят областные и всероссийские соревнования. В комплексе открыты секции для горожан по ЛФК, настольному теннису, фитнесу и многому другому.
Также «Чайка» пользуется большой популярностью среди пенсионеров и ветеранов города. 4 раза в неделю для них проводят разнообразные спортивные занятия. В 2024 года на реконструкцию комплекса выделили 60 млн рублей. Планируется капитальный ремонт. Кстати, спорткомплекс назван в честь Валентины Терешковой — первой женщины-космонавта.
Спорткомплекс «Чайка» один из самых старейших спортивных объектов. Открылся еще в 1971 году, в 2011 году была реконструкция. В этом году хотим провести капремонт чаши бассейна, раздевалки и душевых. У нас есть большой блок социальной поддержки, проводим бесплатные занятия для ветеранов. Регулярно в комплексе занимается около 500 человек. Также в нашем бассейне установили электронные системы старта и финиша и вышли на уровень официальных мероприятий, — поделился с TagilCity.ru Алексей Григорьев, директор спорткомплекса «Чайка».
Третью спортивную площадку оценят любители бокса. Боксёрский клуб «Дружба» имеет полное оснащение по всем современным стандартам. Профессиональный спортивный инвентарь и, конечно, ринг, который отвечает всем требованиям Международного олимпийского комитета. На данный момент в клубе «Дружба» занимается 100 человек. Поровну детей и взрослых. Еще 50 салдинцев занимаются в клубе «Дружба» кроссфитом. Временами на потеху публике спортсмены устраивают тематические силовые флэшмобы.
Нашли помещение, сделали необходимый ремонт, закупили оборудование. Создали условия для качественного занятия боксом. Также второе направление — кроссфит. Ходят даже девочки заниматься. Оба направления в целом популярны. Секции набрали за буквально месяц. Занимаются как совсем маленькие дети, так и взрослые люди, — рассказал Алексей Забродин, глава физкультурно-спортивного комплекса «Старт».
Четвертая и последняя спортивная локация. На этот раз целый стадион. Он носит имя «Старт». Стадион используется под нужды спортсменов по легкой атлетике, футболистов, а зимой — хоккеистов, а еще в комплексе есть детская секция по фигурному катанию. Тут проводят соревнования по стритболу и фигурному катанию. На данный момент на стадионе занимаются действующие команды по футболу и хоккею. А еще на льду этого стадиона забивал свои первые шайбы нападающий «Спартака» и сборной России Иван Морозов.
На стадионе тренируется наша хоккейная команда «Титан». Эта взрослая команда выступает на первенстве Свердловской области. Также к нам на стадион стало больше зрителей приходить. Не так давно на игре было 800 человек, до этого — 600. С учетом того, что вместимость трибун — 1000 человек, мы практически полностью собираем зрителя, — рассказал директор ледового манежа Владимир Богданов.