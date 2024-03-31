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Умерла учительница математики из Горноуральского ГО

Умерла учительница математики из Горноуральского ГО

31 марта 2024, 10:45
Фото: Дмитрий Летников во ВКонтакте
В Горноуральском ГО скончалась учительница математики Ляпцева Нина Поликарповна. Ее не стало 29 марта 2024 года.

Свою профессиональную деятельность она начала в 1966 году и преподавала детям математику. 13 лет она проработала руководителем школы, а также 29 лет она занимала должность заместителя по учебной части в школе №24, рассказал глава ГГО Дмитрий Летников на своей странице во ВКонтакте.

У Ляпцевой имелось много грамот и благодарностей, а также ей присвоили звания «Отличника просвещения РФ», «Почетный гражданин ГГО» и другие. Кроме того, в 2023 году ее наградили медалью «За заслуги перед ГГО».

Прощание с Ляпцевой будет проходить 3 апреля 2024 года в зале «Реквием» в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев.

Напомним, на 102-м году жизни умерла учительница немецкого языка из Нижнего Тагила, проживавшая последние годы в Германии.

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