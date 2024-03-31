Умерла учительница математики из Горноуральского ГО

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Свою профессиональную деятельность она начала в 1966 году и преподавала детям математику. 13 лет она проработала руководителем школы, а также 29 лет она занимала должность заместителя по учебной части в школе №24, рассказал глава ГГО Дмитрий Летников на своей странице во ВКонтакте.
У Ляпцевой имелось много грамот и благодарностей, а также ей присвоили звания «Отличника просвещения РФ», «Почетный гражданин ГГО» и другие. Кроме того, в 2023 году ее наградили медалью «За заслуги перед ГГО».
Прощание с Ляпцевой будет проходить 3 апреля 2024 года в зале «Реквием» в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев.
Напомним, на 102-м году жизни умерла учительница немецкого языка из Нижнего Тагила, проживавшая последние годы в Германии.