Умерла учительница математики из Горноуральского ГО

Свою профессиональную деятельность она начала в 1966 году и преподавала детям математику. 13 лет она проработала руководителем школы, а также 29 лет она занимала должность заместителя по учебной части в школе №24, рассказал глава ГГО Дмитрий Летников на своей странице во ВКонтакте.