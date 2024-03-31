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В двух ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали посетителей

В двух ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали посетителей

31 марта 2024, 05:33
Фото: Е1
В Екатеринбурге прошла эвакуация посетителей ТЦ «Белка» и МЕГА. Инциденты случились 30 марта 2024 года.

В «Белке» суматоха возникла из-за рюкзака, который был оставлен кем-то в туалете. По словам одного из очевидцев, всех, кто находился в здании, вывели на улицу и вызвали полицию, пишет Е1.

Кроме того, эвакуация прошла в МЕГЕ. Посетители и сотрудники вышли на улицу. Очевидцы видели около торгового центра сотрудников Росгвардии.

ТЦ «Белка»ТЦ «Белка»
ТЦ "Белка"ТЦ "Белка"
ТЦ «Белка»
Фото: Е1

Причины эвакуации в МЕГЕ не сообщаются. Через некоторое время посетителям вновь было разрешено заходить внутрь, пишет Ура.ру.

Напомним, в Свердловской области прошла волна ложных «минирований» после теракта, случившегося в «Крокус Сити Холле» в Москве.

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#Происшествия#Полиция#Эвакуация#ЧП#Росгвардия#Сотрудники#Очевидцы#ТЦ#Посетители#Екатеринбург#ТЦ Мега#Елизавета Зиборова#Инцидент
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