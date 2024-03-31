В двух ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали посетителей

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В «Белке» суматоха возникла из-за рюкзака, который был оставлен кем-то в туалете. По словам одного из очевидцев, всех, кто находился в здании, вывели на улицу и вызвали полицию, пишет Е1.
Кроме того, эвакуация прошла в МЕГЕ. Посетители и сотрудники вышли на улицу. Очевидцы видели около торгового центра сотрудников Росгвардии.
Причины эвакуации в МЕГЕ не сообщаются. Через некоторое время посетителям вновь было разрешено заходить внутрь, пишет Ура.ру.
Напомним, в Свердловской области прошла волна ложных «минирований» после теракта, случившегося в «Крокус Сити Холле» в Москве.