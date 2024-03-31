В Екатеринбурге прошла акция в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Участники молодежных екатеринбургских организаций зажгли свечи, почтив память о тех, кто погиб во время массовой стрельбы в «Крокус Сити Холле», рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Жители региона также принесли к мемориалу цветы и крокусы, сделанные из бумаги — символ солидарности с теми, кто пострадал в случившейся трагедии.
Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в Москве случился террористический акт, во время которого погибло более 100 человек, которые пришли на рок-концерт.
Вскоре было задержано несколько подозреваемых в совершении массового расстрела. Их отправили под стражу. В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.