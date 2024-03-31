В Свердловской области наступит тропическое потепление

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В регион придет потепление с наступлением тропического воздуха. Так, 1 апреля днем температура повысится до +5 градусов, а 2 апреля до +9 градусов.
В дневное время 3 апреля в области потеплеет до +12, а 4 апреля — до +15, рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
В пятницу, 5 апреля, днем прогнозируется +14 градусов тепла. Ночью в течение рабочей недели будет +1… +7 градусов.
Напомним, 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируются снег с дождем, а также порывы северо-западного ветра.