tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Свердловской области наступит тропическое потепление

В Свердловской области наступит тропическое потепление

31 марта 2024, 11:16
Фото: 1MI
В Свердловской области потеплеет до +15 градусов на предстоящей неделе.

В регион придет потепление с наступлением тропического воздуха. Так, 1 апреля днем температура повысится до +5 градусов, а 2 апреля до +9 градусов.

В дневное время 3 апреля в области потеплеет до +12, а 4 апреля — до +15, рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

В пятницу, 5 апреля, днем прогнозируется +14 градусов тепла. Ночью в течение рабочей недели будет +1… +7 градусов.

Напомним, 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируются снег с дождем, а также порывы северо-западного ветра.

Названа дата начала настоящей весны в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Потепление и сильный ветер придут в Свердловскую областьДождь и гололедица придут в ЕкатеринбургНа юге Свердловской области ожидается рекордно теплая температура
#Свердловская область#Потепление#Апрель#Температура воздуха#Прогноз погоды#Теплая погода#Окружающая среда#Весна#Природа#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Синоптик
Подпишитесь
«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
Сегодня, 07:05
Розовый снег: в Нижем Тагиле объявились убийцы собак?
Вчера, 12:40
Трасса рядом с Нижним Тагилом перекрыта из-за риска обрушения мостовой конструкции
Вчера, 13:01
Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли
Сегодня, 06:52
12 рыбаков чуть не утонули на Белоярском водохранилище
Сегодня, 06:46
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
29 марта, 12:11
"