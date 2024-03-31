В Свердловскую область придет циклон «Матильда» и принесет дожди и снег

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Антициклон, сместившийся со Средиземноморского региона в Каспий, появится в уральской области. Вместе с ним поступит теплый воздух, из-за чего станет теплее, рассказал областной метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Вместе с воздушной массой в виде атмосферного вихря в свердловский регион придут осадки в виде снега и дождей.
Напомним, на грядущей неделе, с 1 по 5 апреля 2024 года, в области станет теплее до +15 градусов. В ночное время температура будет на уровне +1… +7 градусов тепла. В Нижнем Тагиле будет ветрено.