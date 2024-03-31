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Женщину из Нижней Туры ищут более четырех месяцев

Женщину из Нижней Туры ищут более четырех месяцев

31 марта 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
53-летняя темноволосая женщина из Нижней Туры пропала 13 ноября 2023 года.

Рост пропавшей горожанки 160 сантиметров, цвет глаз карий, волосы у нее темные. В какую одежду женщина была одета в день, когда она пропала — неизвестно, рассказали в свердловском отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

После пропажи свердловчанки ее близкие обратились в ДПСО. Волонтеры начали ее разыскивать. Также пропавшая может находиться в другом населенном пункте региона.

Напомним, 17 марта 2024 года в Екатеринбурге бесследно исчезла 15-летняя черноволосая школьница, одетая в джинсы, куртку и футболку. Ее ищут спасатели и полицейские.

В Екатеринбурге пропал 60-летний местный житель в коричневой дубленке
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