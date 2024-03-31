Женщину из Нижней Туры ищут более четырех месяцев

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Рост пропавшей горожанки 160 сантиметров, цвет глаз карий, волосы у нее темные. В какую одежду женщина была одета в день, когда она пропала — неизвестно, рассказали в свердловском отряде «Лиза Алерт».
После пропажи свердловчанки ее близкие обратились в ДПСО. Волонтеры начали ее разыскивать. Также пропавшая может находиться в другом населенном пункте региона.
Напомним, 17 марта 2024 года в Екатеринбурге бесследно исчезла 15-летняя черноволосая школьница, одетая в джинсы, куртку и футболку. Ее ищут спасатели и полицейские.